Стародорожским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства мужчины.

Информация о том, что в одной из квартир в Старых Дорогах обнаружено тело 46-летнего мужчины с признаками криминального характера поступило в правоохранительные органы утром 14 марта текущего года.

Выбывшей по сообщению следственно-оперативной группой проведен тщательный осмотр квартиры, зафиксирована объектно- следовая картина, опрошены жильцы дома.

По подозрению в совершении убийства (ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь) задержан 38-летний сводный брат потерпевшего.

Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло 8 марта текущего года. Между совместно проживающими братьями в указанной квартире после употребления спиртного произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате обоюдной ссоры и драки подозреваемый нанес брату ножевые удары. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. После этого 38-летний мужчина оставил потерпевшего и уехал к своей знакомой. Когда через неделю вернулся в квартиру, сообщил в милицию.

Следователями подозреваемый допрошен. По изъятым предметам, в том числе орудию преступления, назначены экспертизы, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.

С участием задержанного продолжаются следственные действия, изучается его личность, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног