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Самые популярные сервисы знакомств: как они выглядят и что там «ловить»
Источник материала: Tut.by
Сегодня знакомства в интернете уже не редкость, тем более что это и правда удобный способ встретить кого-нибудь. Многие даже знакомств: три реальные истории">поженились благодаря такой заочной встрече. Если вы никогда не пробовали знакомиться онлайн, LADY.TUT.BY предлагает обзор популярных сервисов для знакомств, где можно найти пару. Ну хотя бы попытаться. А еще мы сделали маленькую инструкцию,
В чем загвоздка такого метода
Если вы пришли на сайт знакомств с самыми светлыми намерениями и написали о себе честную анкету, не факт, что остальные сделали так же. Причем вероятность разочарования достаточно высока: проводились исследования, которые
Многие ищут бесплатные сайты знакомств: все сервисы, что мы предлагаем ниже, именно такие. Конечно, платные функции там есть, но пользоваться ими не обязательно, если вы не хотите. Девушкам и вовсе почти бесполезно: часто у них и так много предложений пообщаться.
Отметим только, что американцы, которые использовали сервисы для онлайн-знакомств,
Badoo: нормальный вариант с лайфхаком
Badoo — сайт с достаточно современным интерфейсом. В некоторой степени сервис напоминает версию модного Tinder для компьютера. К тому же контингент здесь омолодился: если даже года три назад было не так много людей 20−25 лет, то сейчас здесь есть и такие.
Приложение тоже есть, но если зайти через него, в какой-то момент начнет бесить количество уведомлений (если вы их не отключили, конечно): «к вам зашли», «вас кто-то лайкнул» и шаблонное «ого, вас ожидает три сообщения, вам скоро понадобится секретарь!». В десктопной версии это тоже бесит, но там хотя бы можно закрыть сайт.
Подсказываем лайфхак: сделайте вид, что хотите удалить аккаунт. У вас уточнят причины и предложат премиум-версию бесплатно на три дня, лишь бы вы остались.
Зачем так делать? Это откроет новые возможности: вы увидите, кто из пользователей вас лайкнул, а значит, сможете выбирать уже из тех, кому вы уже точно понравились. Короче, немного экономии времени в вашей жизни.
Еще у профилей есть рейтинг, но понять логику его выставления сложно, хотя обещают, что это зависит от активности на сайте. Можно месяц не заходить в приложение и увидеть рейтинг выше, чем если бы вы сидели неделями напролет.
Увы, как и на любом дейтинг-сервисе, здесь много иностранцев с премиум-аккаунтами, чьи намерения весьма сомнительны. О фейках за нас уже сказала статистика выше. 35-летняя Марина раньше пользовалась этой социальной сетью. Уверена, что там сидят мужчины, которые обижены на жизнь. Девушка отмечает: если просто написать мужчине, что он не в твоем вкусе, в ответ можно получить оскорбления.
Такой опыт подтверждается
Mamba: с духом «Одноклассников»
Принципиальных различий в дизайне сайтов нет. Разве что здесь чуть больше веет духом «Одноклассников»: все выглядит немного старомодным, да и лого оранжевое.
Алеся зарегистрировалась на этом сайте, когда ей было еще 16. Подруга показала девушке сайт Mamba, «где можно было переписываться с мальчиками (по ее словам) и вообще знакомиться с людьми». Естественно, регистрация требует быть совершеннолетним человеком, но это не проверяется: можно указать любой год рождения. В том числе и написать, что тебе 35, когда на самом деле на десять лет больше.
С другой стороны, такая «проблема» на всех сервисах. Девушки тоже нередко сталкиваются с тем, что видят седого мужчину, очевидно немолодого, но при этом написано, что ему 28 или 30.
Когда Алеся зарегистрировалась, поняла: «мальчиков» там нет и пользоваться сайтом перестала. В свои 23 девушка снова попробовала дать сервису шанс. «Вокруг все еще были мужчины и женщины сильно за 30, а те профили, которые были с моложавыми фотками, оказывались фейками».
Плюс сайта — нет системы взаимных симпатий, то есть ты можешь написать человеку в любом случае. Это выгодно выделяет «Мамбу» в куче остальных сервисов.
Однако это же можно засчитать и за минус: как правило, самыми инициативными оказываются те люди, которых совсем не ждешь. «Общее впечатление было такое, что ты попала на какой-то Ноев ковчег и теперь миссия всей жизни — найти себе пару среди этих фантастических тварей», — такой вывод сделала для себя Алеся.
Tinder: лаконичное приложение для смартфона
Механика известна: указываешь город — и листаешь фотографии людей, которые тоже хотят познакомиться в этом месте. Человек нравится на снимке? Касаешься правой части экрана — это лайк. Не нравится? Касаешься левой и больше никогда не видишь. Чат становится доступен, если симпатии совпали. Учтите, что здесь много молодых пользователей: около 85% зарегистрированных —
В приложении можно выбрать пол и возраст тех, кого вы видите. Например, только мужчин от 24 до 27 лет. Но в ситуациях, когда девушка встречает девушку, это что-то вроде дружеских перебрасываний комплиментами — и на этом всё. Если вы планируете что-то большее, эффективнее будет использовать тематические группы в соцсетях и нишевые приложения.
Конечно, успешные кейсы есть: 26-летняя Света нашла парня в Tinder, с ним в отношениях она уже год. Но не все так просто. До этого девушка пользовалась приложением долго и активно: количество ее свиданий давно перевалило за полсотни. Она советует перед встречами потратить время на онлайн-разговор, потому что потом может ждать неприятный сюрприз (и еще большая трата времени).
Группы во «ВКонтакте»: хороший вариант, если вам нет 30 (это не эйджизм, а факт)
Несмотря на то, что сам «ВКонтакте» не позиционирует себя как социальная сеть для романтических знакомств, люди ее используют и для этого. Есть очень много тематических групп, которые работают по следующей схеме: вы предлагаете модераторам пост с анкетой, они его публикуют — люди видят ваш пост и контакт. Как правило, общение может завязаться и в комментариях.
Главное в этом деле — выбрать близкую по духу группу. Самые популярные и попсовые варианты вы найдете сами, если вобьете в поиск слово «знакомства». Из интересного, например, есть «музыкальные свидания»:
Есть еще более экзотические варианты — группы со знакомствами по религиозной тематике. Советуем с ними быть осторожными: как правило, кроме целевой аудитории такие сообщества привлекают и много хейтеров.
Кроме перечисленных нами вариантов есть и другие сайты знакомств, которые тоже достаточно популярны: тот же сервис Topface или приложение Pure. Однако мы выделили самые массовые варианты, которые в ходу у белорусов (достоверной статистики по нашей стране нет).
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