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Самые популярные сервисы знакомств: как они выглядят и что там «ловить»

20.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня знакомства в интернете уже не редкость, тем более что это и правда удобный способ встретить кого-нибудь. Многие даже знакомств: три реальные истории">поженились благодаря такой заочной встрече. Если вы никогда не пробовали знакомиться онлайн, LADY.TUT.BY предлагает обзор популярных сервисов для знакомств, где можно найти пару. Ну хотя бы попытаться. А еще мы сделали маленькую инструкцию, как сделать удачную анкету.


Фото: pixabay.com

В чем загвоздка такого метода

Если вы пришли на сайт знакомств с самыми светлыми намерениями и написали о себе честную анкету, не факт, что остальные сделали так же. Причем вероятность разочарования достаточно высока: проводились исследования, которые показали, что 57% пользователей обманывают в описаниях своей личности, а 67% мужчин на таких сервисах вообще женаты.

Многие ищут бесплатные сайты знакомств: все сервисы, что мы предлагаем ниже, именно такие. Конечно, платные функции там есть, но пользоваться ими не обязательно, если вы не хотите. Девушкам и вовсе почти бесполезно: часто у них и так много предложений пообщаться.

Отметим только, что американцы, которые использовали сервисы для онлайн-знакомств, остаются скорее разочарованными (45%), чем обнадеженными (28%) после своего опыта. В общем, знакомьтесь в интернете на свой страх и риск: идеального варианта, как выбрать сервис для знакомств и не прогадать, нет.

Badoo: нормальный вариант с лайфхаком

Badoo — сайт с достаточно современным интерфейсом. В некоторой степени сервис напоминает версию модного Tinder для компьютера. К тому же контингент здесь омолодился: если даже года три назад было не так много людей 20−25 лет, то сейчас здесь есть и такие.


Скриншот сайта badoo.com

Приложение тоже есть, но если зайти через него, в какой-то момент начнет бесить количество уведомлений (если вы их не отключили, конечно): «к вам зашли», «вас кто-то лайкнул» и шаблонное «ого, вас ожидает три сообщения, вам скоро понадобится секретарь!». В десктопной версии это тоже бесит, но там хотя бы можно закрыть сайт.

Подсказываем лайфхак: сделайте вид, что хотите удалить аккаунт. У вас уточнят причины и предложат премиум-версию бесплатно на три дня, лишь бы вы остались.


Скриншот сайта badoo.com

Зачем так делать? Это откроет новые возможности: вы увидите, кто из пользователей вас лайкнул, а значит, сможете выбирать уже из тех, кому вы уже точно понравились. Короче, немного экономии времени в вашей жизни.

Еще у профилей есть рейтинг, но понять логику его выставления сложно, хотя обещают, что это зависит от активности на сайте. Можно месяц не заходить в приложение и увидеть рейтинг выше, чем если бы вы сидели неделями напролет.

Увы, как и на любом дейтинг-сервисе, здесь много иностранцев с премиум-аккаунтами, чьи намерения весьма сомнительны. О фейках за нас уже сказала статистика выше. 35-летняя Марина раньше пользовалась этой социальной сетью. Уверена, что там сидят мужчины, которые обижены на жизнь. Девушка отмечает: если просто написать мужчине, что он не в твоем вкусе, в ответ можно получить оскорбления.

Такой опыт подтверждается статистикой (правда, американской): 60% женщин младше 35 лет сталкивались с ситуацией, когда отказывали собеседникам, но они продолжали писать им. С мужчинами подобное случается в два раза реже: только в 27% случаев.

Mamba: с духом «Одноклассников»

Принципиальных различий в дизайне сайтов нет. Разве что здесь чуть больше веет духом «Одноклассников»: все выглядит немного старомодным, да и лого оранжевое.

Алеся зарегистрировалась на этом сайте, когда ей было еще 16. Подруга показала девушке сайт Mamba, «где можно было переписываться с мальчиками (по ее словам) и вообще знакомиться с людьми». Естественно, регистрация требует быть совершеннолетним человеком, но это не проверяется: можно указать любой год рождения. В том числе и написать, что тебе 35, когда на самом деле на десять лет больше.

С другой стороны, такая «проблема» на всех сервисах. Девушки тоже нередко сталкиваются с тем, что видят седого мужчину, очевидно немолодого, но при этом написано, что ему 28 или 30.


Скриншот сайта mamba.ru

Когда Алеся зарегистрировалась, поняла: «мальчиков» там нет и пользоваться сайтом перестала. В свои 23 девушка снова попробовала дать сервису шанс. «Вокруг все еще были мужчины и женщины сильно за 30, а те профили, которые были с моложавыми фотками, оказывались фейками».

Плюс сайта — нет системы взаимных симпатий, то есть ты можешь написать человеку в любом случае. Это выгодно выделяет «Мамбу» в куче остальных сервисов.

Однако это же можно засчитать и за минус: как правило, самыми инициативными оказываются те люди, которых совсем не ждешь. «Общее впечатление было такое, что ты попала на какой-то Ноев ковчег и теперь миссия всей жизни — найти себе пару среди этих фантастических тварей», — такой вывод сделала для себя Алеся.

Tinder: лаконичное приложение для смартфона

Механика известна: указываешь город — и листаешь фотографии людей, которые тоже хотят познакомиться в этом месте. Человек нравится на снимке? Касаешься правой части экрана — это лайк. Не нравится? Касаешься левой и больше никогда не видишь. Чат становится доступен, если симпатии совпали. Учтите, что здесь много молодых пользователей: около 85% зарегистрированных — от 18 до 34 лет.


Скриншоты приложения Tinder. Первый — так выглядит «ваш профиль». Вы можете его отредактировать и выбрать предпочтения. Далее (второй скриншот) вы увидите профили тех, кого вам предлагают лайкнуть. При желании можно развернуть более подробное описание анкеты (третий скриншот).

В приложении можно выбрать пол и возраст тех, кого вы видите. Например, только мужчин от 24 до 27 лет. Но в ситуациях, когда девушка встречает девушку, это что-то вроде дружеских перебрасываний комплиментами — и на этом всё. Если вы планируете что-то большее, эффективнее будет использовать тематические группы в соцсетях и нишевые приложения.

Конечно, успешные кейсы есть: 26-летняя Света нашла парня в Tinder, с ним в отношениях она уже год. Но не все так просто. До этого девушка пользовалась приложением долго и активно: количество ее свиданий давно перевалило за полсотни. Она советует перед встречами потратить время на онлайн-разговор, потому что потом может ждать неприятный сюрприз (и еще большая трата времени).

Группы во «ВКонтакте»: хороший вариант, если вам нет 30 (это не эйджизм, а факт)

Несмотря на то, что сам «ВКонтакте» не позиционирует себя как социальная сеть для романтических знакомств, люди ее используют и для этого. Есть очень много тематических групп, которые работают по следующей схеме: вы предлагаете модераторам пост с анкетой, они его публикуют — люди видят ваш пост и контакт. Как правило, общение может завязаться и в комментариях.

Главное в этом деле — выбрать близкую по духу группу. Самые популярные и попсовые варианты вы найдете сами, если вобьете в поиск слово «знакомства». Из интересного, например, есть «музыкальные свидания»: здесь тот, кто ищет пару, вместо обычной анкеты прикрепляет музыку из своего плей-листа. Есть группа с «экзистенциальными знакомствами»: ярко выраженной тематики у нее нет, но в основном там сидят «не такие, как все» люди, не ведущие активную социальную жизнь. Из Беларуси в том числе.


Скриншот сайта vk.com

Есть еще более экзотические варианты — группы со знакомствами по религиозной тематике. Советуем с ними быть осторожными: как правило, кроме целевой аудитории такие сообщества привлекают и много хейтеров.

Кроме перечисленных нами вариантов есть и другие сайты знакомств, которые тоже достаточно популярны: тот же сервис Topface или приложение Pure. Однако мы выделили самые массовые варианты, которые в ходу у белорусов (достоверной статистики по нашей стране нет).

Простые правила создания анкет и знакомства

  • Выберите фото, на котором у вас хорошее настроение: мало кому захочется иметь дело с угрюмым человеком.
  • Не ставьте эротическую фотографию, если нацелены на поиск серьезных отношений. Это привлечет людей ненадолго (да и то, кандидаты могут быть весьма специфическими), но не поможет достичь вашей цели.
  • Загрузите несколько снимков: это поможет лучше представить вас, показать, как вы выглядите в реальной жизни. Но не надо перебарщивать: 3−4 хватит.
  • Хотя бы одна фраза в профиле должна быть такой, чтобы за нее можно было легко зацепиться и начать разговор. Например, укажите, что вы любите или ненавидите из еды, фильмов, способов провести досуг — возможно, это станет поводом обсудить ваши предпочтения.

Фото: burst.shopify.com
  • Описывая свои интересы, постарайтесь не растекаться в мыслях, а выделить реально самое важное и определяющее вас.
  • Не задавайте банальных («как дела») и простых вопросов — это те, на которые можно ответить «да» или «нет». Тогда начать диалог с вами будет проще, а дальше уже сами посмотрите, как пойдет.
  • Назначайте первые свидания в людных местах, чтобы обезопасить себя. Опять же: вы не можете быть уверенными, кто скрывается за профилем в соцсетях.
  • Всегда имейте с собой деньги на оплату заказов в кафе и на вызов такси.

 
Теги: сайт знакомств, знакомства
 
 
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