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Полный вперед! В ОАО «Возрождение» сеют овес и однолетние культуры

20.03.2020 09:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На Ганцевщине активно набирает обороты посевная кампания-2020. Несмотря на то, что минувшие выходные выдались довольно прохладными и работы на полях временно были приостановлены, сегодня аграрии вновь активно занимаются севом и закладывают своеобразный фундамент под будущий урожай. По состоянию на вчерашнее утро ранние яровые зерновые и зернобобовые в хозяйствах района посеяны на площади 1035 гектаров.

Председателя ОАО «Возрождение» Валерия Макарского в эти дни очень трудно застать в своем кабинете. Он лично контролирует ход посевной кампании. Во время визита в хозяйство встретили Валерия Михайловича на мехдворе, куда руководитель приехал на несколько минут, чтобы узнать, как ремонтируется техника.

– К старту нынешней посевной в принципе подготовились неплохо, – успевает рассказать Валерий Макарский. – Органики, топлива у нас хватает, техника если и подводит, то оперативно стараемся приводить ее в рабочее состояние. Больше всего волнует то, что в хозяйстве не хватает квалифицированных механизаторов. Опытных рабочих у нас осталось мало, а молодежь, к сожалению, надолго не задерживается на селе…

Полный вперед! В ОАО «Возрождение» сеют овес и однолетние культуры

В эти дни в хозяйстве активно сеют овес и однолетние культуры. Овес посеян на площади 130 гектаров, что составляет почти 45 процентов от намеченного (по состоянию на вчерашнее утро). Необычно теплая зима и ранняя весна позволили приступить к севу уже в середине марта. Хорошо это или нет? Как считает Валерий Макарский, результат столь раннего старта посевной покажет время.

– Конечно, земля еще недостаточно прогрелась, – говорит руководитель сельхозпредприятия. – Но с другой стороны, если раньше посеем, то успеем сохранить влагу. А семена в любом случае не пропадут, будут лежать в земле. Просто при благоприятных погодных условиях они взойдут на 5-6-й день, если же будет холоднее, то и сроки всходов увеличатся. А вообще мы рассчитываем на положительный результат посевной и на то, что погода нас не подведет.

Сейчас на посевной в «Возрождении» трудятся 10 механизаторов, для которых прямо в поле организовано горячее питание. Среди тех, кто не первый год задействован на посевной, – Иван Новик. Мужчина работает в ОАО «Возрождение» с 1982 года. Трудился механизатором, затем несколько лет посвятил полеводству, после чего вновь вернулся в механизаторы. Во время нашего визита Иван Николаевич как раз завершил ремонт своего агрегата и отправлялся в поле, чтобы снова приступить к работе.

Полный вперед! В ОАО «Возрождение» сеют овес и однолетние культуры
Иван Новик

– Может, и рановато сеем, но и раньше были годы, когда приходилось выезжать в поле в марте, – говорит механизатор. – Вот немного «подклепали» трактор, все-таки техника, и за работу!

Гул мотора – и вот уже Иван Новик отправляется в путь-дорогу, чтобы посеять в поле очередную партию семян.

На другом участке на выезде из деревни Раздяловичи в поле работает опытный механизатор Анатолий Волуевич, для которого это также далеко не первая посевная.

Полный вперед! В ОАО «Возрождение» сеют овес и однолетние культуры
Анатолий Волуевич

– Обычно в марте все поля еще в снегу, на улице мороз. А в этом году уже сеем, – рассуждает Анатолий Волуевич. – Но в любом случае мы свою работу выполняем добросовестно и качественно: начинаем с утра и заканчиваем к вечеру. Если погода не подведет, будет и результат!

Владимир СОКОЛОВ.

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На Ганцевщине активно набирает обороты посевная кампания-2020. Несмотря на то, что минувшие выходные выдались довольно прохладными и работы на полях
 
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