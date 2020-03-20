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В Докшицком районе Citroen съехал в кювет, водитель погиб

20.03.2020 09:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 марта около шести вечера в Докшицком районе иномарка съехала в кювет. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 61-летний житель Глубокского района за рулём Citroen C5 двигался по трассе М3. На 104 км дороги возле посёлка Бегомль автомобиль оказался за пределами проезжей части, съехал в кювет и врезался в дерево. 

В Докшицком районе Citroen съехал в кювет, водитель погиб
Фото: ГАИ УВД Витебской области 

Водитель погиб на месте. По факту аварии ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Толочинском районе произошла похожая авария.

Машина наехала на дорожное ограждение и съехала в кювет – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 19 марта около шести вечера в Докшицком районе иномарка съехала в кювет.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 61-летний житель...
 
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