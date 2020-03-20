В Докшицком районе Citroen съехал в кювет, водитель погиб

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 марта около шести вечера в Докшицком районе иномарка съехала в кювет.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 61-летний житель Глубокского района за рулём Citroen C5 двигался по трассе М3. На 104 км дороги возле посёлка Бегомль автомобиль оказался за пределами проезжей части, съехал в кювет и врезался в дерево.



Фото: ГАИ УВД Витебской области

Водитель погиб на месте. По факту аварии ведётся проверка.

На прошлой неделе в Толочинском районе произошла похожая авария.