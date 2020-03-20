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В Докшицком районе Citroen съехал в кювет, водитель погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 марта около шести вечера в Докшицком районе иномарка съехала в кювет.
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Водитель погиб на месте. По факту аварии ведётся проверка.
На прошлой неделе в Толочинском районе произошла похожая авария.
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Новости Беларуси. 19 марта около шести вечера в Докшицком районе иномарка съехала в кювет. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 61-летний житель...
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