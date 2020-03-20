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Кароновирус совести

20.03.2020 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очень хотелось бы посмотреть, как сегодня самый известный ученик страны сидит за партой, а его отец едет на периферию.

Кароновирус совести
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Я не паникую, не лямантую и даже не "нагнетаю обстановку". Я просто хочу знать, кто ответит за возможную трагедию? Румас, Макей либо сразу пять десятков чиновников, которые были на президентском совещании, и которых телеграмм-канал «Баста» назвал чрезвычайно неприятными словами?

 А может тот Кого-Нельзя-Не называть?

Последнее, конечно, из категории не научной фантастики, но я бы не спешил с выводами, так как масштабы беды могут похоронить даже тех, кто считает свои посты "вечными".

Сегодня довольно многие вспоминают Чернобыльскую аварию. В большинстве своем потому что, и тогда, и сейчас руководство страны скрывает от людей правду.
 
Действительно, поверить в то, что во времена, когда соседние Литва, Латвия, Украина, Польша и даже Россия закрывают границы и вводят карантинные ограничения, в "стабильной" Беларуси "все хорошо прекрасная маркиза", очень трудно.

Однако, сделать акцент хочется не только на этом.

Как известно, трагедия на ЧАЭС стала одной из причин падения СССР и ухода в небытие "руководящей роли" КПСС. В Беларуси именно эта авария была одной из причин появления на политическом Олимпе инакомыслящих, которые катализировали уход "в задний проход" коммуниста Николая Дементея и придание белорусской независимости конституционного статуса.

Возможно, кому-то подобное покажется спорным, но на мой взгляд, именно излишняя политическая самоуверенность этих инакомыслящих и подтолкнула электорат к "стабильному" популизму. Тот Кого-Нельзя-Не называть победил не только их, но и партийного номенклатурщикам Вячеслава Кебича.
 
То есть того, на кого ставили существующие на то время власти.

Кароновирус также можно запустить подобную цепную реакцию. И никто не сумеет держать ее под жестким контролем, ведь, как и от радиации, от коварной болезни нет сверхнадежной панацеи.

Если кто-то думает, что в советские времена у партийной власти не было мускулов, он сильно ошибается. Уверен, если взять все современные белорусские спецслужбы вместе взятые, они по мощи и профессионализму не смогут конкурировать с тогдашним монстром в виде КГБ.

К тому же, все спецслужбы эффективно и продолжительно работают только на благоприятном для их деятельности поле. То есть, если в обществе нет никаких катаклизмов.


А что будет, когда люди массово начнут спрашивать, кто выпустил из рук "хрустальный сосуд"? Почему Россия обвинила нас в невыполнении рекомендаций Всемирной организации здравоохранения? Кто и по какой причине помешал как следует подготовиться к беде? Чью совесть поразил короновирус?

Подобные вопросы звучат сегодня все сильнее и сильнее. И не только от политической оппозиции. Не ангажированные политикой люди начинают понимать, что именно эта самая политика может и стать причиной их горя. При чем ни чего абстрактно-далекого, а близко-личного.

И реагируют соответствующим образом. Не только ажиотажем, который жестко и быстро "победил" тот Кого-Нельзя-Не называть, но и обычным игнором. Например, на всем известном Комаровском рынке сразу несколько торговок отметили мне, что количество покупателей в последние дни стало гораздо меньшим.

Безусловно, с помощью судов, резиновых дубинок и наручников можно на некоторое время сбить волну недовольства. Но что будет, если "церберы" также начнут болеть, а народ не только молча бояться?

Это с оппозиционерами белорусские власти могут легко бороться. А как на этот раз? Превратится либо не кароновирус в волну, которая (как когда-то Чернобыльская авария коммунистов и Кебича) сметет того Кого-Нельзя-Не называть?

Ни капли не удивлюсь, если те же самые судьи, которые сегодня преследуют оппозиционеров, с "искренним" энтузиазмом начнут за "преступную халатность" бросать за решетку сегодняшних "хозяев жизни".

 

И последнее.

Я не "нагнетаю обстановку", однако очень хотелось бы посмотреть, как самый известный ученик страны сидит за партой, а его отец едет на периферию, а то "инсинуаторы" говорят разное ...
 
 
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Очень хотелось бы посмотреть, как сегодня самый известный ученик страны сидит за партой, а его отец едет на периферию.
 
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