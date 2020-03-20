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Заплатил за дверь и шкаф, а их не установили. Что делать в таких случаях?
Источник материала: СТВ
О правах потребителей говорили в программе
Порою обычная покупка посуды либо продуктов питания может обернуться конфликтом или даже судебным разбирательством. Чаще всего потребитель попросту не знает о своих правах и не знаком с организациями, которые готовы помочь. А их, к слову, не так уж и мало.
Защитой прав потребителей занимаются как государственные структуры, так и общественные организации. А они, в свою очередь, делятся на республиканские и местные. Только в Минске есть 14 объединений по защите прав потребителя. В их составе – эксперты по различным направлениям – от пищевой промышленности до техники, а также юристы.
В ситуации Анатолия Камовича дело до установки двери и шкафа-купе, которые он заказал у индивидуального предпринимателя так и не дошло. После заключения договора и 100-процентной предоплаты, для чего, кстати, был взят кредит, исполнительная компания объявила себя банкротом. Причём заказ был сделан в фирме с 20-летним стажем.
Уголовное дело так и не завели. Ведь, по сути, предприниматель признал свой долг и даже согласился его по возможности отдавать. Вот только над этой возможностью повисла бирка банкротства.
Сейчас Анатолий продолжает выплачивать кредит, дабы не испортить отношения с банком. Выход из такой ситуации один и по схеме – сначала услуга, а потом деньги.
В ловушку попала и Дарья. Девушка обратилась в минское общество потребителей после неудачного знакомства с химчисткой. Компании она доверила своё свадебное платье. Большой работы не требовалось – лишь избавиться от небольших пятен с ткани и освежить наряд. Вместо этого – напрочь испорченная вещь.
Минское общество потребителей направились с проблемой в суд. Уже там назначили экспертизу. Сейчас девушка ждёт результатов, но итог очевиден.
Куда сложнее с ювелирными изделиями. Многие путают закон и считают, что золотые или серебряные украшения невозможно вернуть. Но это относится к случаям качественного товара. А вот, если вы обнаружили брак, то праву на возврат – быть.
Красивое золотое кольцо с камнем, с виду никаких погрешностей. Кирилл Сивец решил сделать подарок жене. Порадовать получилось, вот только ненадолго. Спустя время от кольца на пальцах стал появляться черный отпечаток, благо без признаков аллергии.
В будущем мужчина планирует обратиться в общество защиты прав потребителя, сделать экспертизу и предъявить требования непосредственно производителю.
Всемирный день защиты прав потребителя отмечается 15 марта. Решение о его проведении было принято в 1962 году. Тогда были сформулированы четыре основных права потребителя: право на безопасность, информацию, выбор и право быть услышанным. Позже к ним добавились ещё четыре. К сожалению, сегодня выполняются далеко не все пункты. Но отстаивать их потребители обязаны, тем более что за плечами – мощная поддержка.
Ирина Астафьева:
Правда, даже защитникам потребителей тоже нужна помощь. Общественные организации сегодня нуждаются в государственной дотации и дополнительных помещениях для работы. Ну и, конечно, в быстрейшем реагировании судов на дела, связанные с нарушениями прав потребителя. Ведь доверие человека не должно проверяться временем.
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О правах потребителей говорили в программе «Большой город». Порою обычная покупка посуды либо продуктов питания может обернуться конфликтом или даже судебным...
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