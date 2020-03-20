Источник материала: Myfin

​Бизнес-форум «Номер один». В будущее возьмут не всех

Деловое событие прошло со светскими красивыми атрибутами.



Почти все гости выдержали дресс-код: Smart casual. Black & White.

Форум начался с красной дорожки и зажигательного бодрого фанка на сцене от DJ Take The Cookies и закончился в изысканном «Pelican» Piano Bar в формате Afterparty!

Темы форума: инновации, маркетинг, продажи, soft skills.

В форуме приняли участие 15 практикующих экспертов:

Ярослав Андреянов, Сергей Шеин, Вадим Прокопьев, Дарья Сармонт, Александр Подгорный, Евгений Вяткин, Оксана Рапацевич, Оксана Зарецкая, Андрей Бибиков, Василий Пронь, Сергей Кузьменко, Полина Ганкович, Ирина Николаева и Александр Белов (Россия), Ольга Швец (Украина).





Спикеры форума отвечали на актуальные вопросы: что надо знать и что надо делать, чтобы быть №1 в современном мире. Основные тезисы спикеров:

Ярослав Андреянов, директор департамента по работе с малыми и средними предприятиями Приорбанка.

Тренды. Что повлияет на развитие бизнеса:

Миллениалы - основная группа потребителей в ближайшие 5 лет;

Требования к сервису: легко, удобно, немедленно, 24/7;

Ценность и распознавание бренда быстро меняется под давлением общественного мнения;

Необходимы «решения» и «позитивный опыт» вместо продуктов.

Простые решения, чтобы фокусироваться на бизнесе от Приорбанка:

Регистрация бизнеса онлайн

Мобильное приложение

API. Приорбанк -платформа. Интегрируйте свои процессы и платежи.

Эквайринг в мобильном телефоне.NEW! Теперь каждый смартфон – терминал.

Ольга Швец, руководитель отдела по работе с партнерами платформы для аналитики и коммуникации Ringostat, Украина.

Аналитика звонков:

Не вкладывайте деньги без аналитики. Это сравнимо с покупкой «кота в мешке». Ответьте себе на вопрос: знаете ли вы стоимость звонка в своем бизнесе? И сопоставляются ли ваши расходы на рекламу с доходом от продаж? Если у вас больше 30% обращений через звонки, это повод начать анализировать эти данные и плотно работать с ними. Мы предлагаем сервис Ringostat.

Полина Ганкович, директор «1С-Битрикс» в Беларуси.

AI помогает продавать. Вы еще этим не пользуетесь?

На примере Битрикс24:

Автоматические действия: делаем за сотрудника, делаем для сотрудника, контролируем. Печать документов в CRM: создаем шаблоны и отправляем. Человеческий фактор: не пропустить, не забыть, проконтролировать, провести за руку. Голосовые помощники для бизнеса: Алиса и календарь. Алиса и задачи. AI24 в CRM, в маркетинге, AI24 для сегментации клиентов.

Все это уже доступно нам! Пробуйте и внедряйте!

Сергей Шеин, кандидат психологических наук. Директор корпоративного Института бизнес-технологий Международного автомобильного Холдинга «Атлант-М».

Жесткие переговоры. Как уйти от поражения.

Опираться на ценности оппонента – ключ прямого доступа к его картине мира; Сохранить и продемонстрировать стрессоустойчивость; В жестких переговорах не нас ломают, а мы ломаемся; Иногда надо уйти, чтобы остаться; Сила в безразличии; Четко формулировать и удерживать свои цели (3 калибра целей: идеальная, реальная, минимальная).

Если меч спасет тебе жизнь хотя бы однажды, он достоин того, чтобы носить его за спиною всю жизнь!

Оксана Зарецкая, магистр педагогических наук, основательница Школы деловой культуры и этикета.

Цифровой этикет.

Технологии меняются слишком быстро, если написать книгу про цифровой этикет к выпуску книги, возможно, он снова поменяется.

5 универсальных правил цифрового этикета:

Предпочтительно писать, а не звонить; Отправлять первое голосовое сообщение – моветон; Документооборот и фиксация вопросов- email; Решение вопросов и быстрая коммуникация в мессенджерах; Синтаксис меняется, орфография упрощается. Неэтично указывать на ошибки.

Вадим Прокопьев, ресторатор и предприниматель.

Все что мне нужно от сервиса:

Скорость и находчивость. Предвосхищение событий. Эмоциональное равноправие. Голос.Интонация. Речь. Эмпатия. Эмоциональный интеллект. Высший пилотаж: Артистичность. Текст и подтекст.

Хороший сервис – это продукт творчества свободных граждан свободной страны.

Хороший сервис – это обходительность без назойливости, дружелюбность без панибратства.

Оксана Рапацевич, CEO "Pro Retail", совладелец "Audit Service" и образовательного проекта "Up&Up".

Рекомендации по продажам дорогих услуг и продуктов:

Делать счастливыми клиентов, быть №1, создавать хороший сервис, премиальный сервис - это решение собственника. В Беларуси ждать результатов от инвестиций в сервис не стоит.План продаж не может быть основным.

Рекомендации:

Настоящий премиальный сегмент и скидки - это вещи из разных областей. Научите свой персонал работать с премиальными возрастными клиентами поколения беби-бумеров. Скоро таких клиентов будет много. Смотрите на европейский опыт работы в премиальном сегменте. Наш опыт отстает приблизительно на 8 лет. Учитесь работать с премиальными клиентами на примереотелей, банков и fashion-индустрии. Рекомендация к прочтению книги “Записки отельера”.

Яркие цитаты спикеров в виде конспекта можно скачать на САЙТЕ форума.

В рамках форума были отмечены дипломами креативные и рекламные проекты, которые оценивало международное жюри.





Лауреаты I степени:

Спортивное событие — #VELCOMBEGOM

Бизнес-форум — Бизнес-Пробуждение-BIG MONEY

Рекламная кампания (кейс) — «Следить в офлайне, догонять в онлайне Кейс привлечения клиентов в магазины крупного ритейлера»

Декор свадебного мероприятия — «RA-Wedding»

Режиссура свадебного мероприятия— «Премия «PioPio Awards»

Применение инновационных технологий — «Премия «PioPio Awards»

Лауреаты II степени:

КСО-проект — #VELCOMBEGOM

Свадьба— «Премия «PioPio Awards»

Лауреаты III степени:

Тимбилдинг года — «Велоквест — По следам загадок Лидского бровара»

Квест — «Велоквест — По следам загадок Лидского бровара»

Ребрендинг/редизайн айдентики — ребрендинг ивент-агентства «Eventum Globo»

Свадьба — «RA-Wedding»

Продюсер форума Татьяна Вержбовская:

«Форум только прошел, а мы уже готовимся к нашему самому главному проекту — премии «Номер один» 2020. Голосование за любимые товары и услуги пройдёт с 30 марта по 3 апреля. А потом работа с данными и подготовка к церемонии вручения наград победителям премии «Номер один» 2020».

Мы обязательно будем развивать наше уже сформировавшееся комьюнити №1.

Форум прошел при поддержке:

Приорбанк — ведущий коммерческий банк Беларуси.

— ведущий коммерческий банк Беларуси. Ringostat — платформа сквозной аналитики, кол-трекинга и телефонии.

Сайт форума: