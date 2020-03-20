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Бизнес-форум Номер один . В будущее возьмут не всех
Источник материала: Myfin
Деловое событие прошло со светскими красивыми атрибутами.
Почти все гости выдержали дресс-код: Smart casual. Black & White.
Форум начался с красной дорожки и зажигательного бодрого фанка на сцене от DJ Take The Cookies и закончился в изысканном «Pelican» Piano Bar в формате Afterparty!
Темы форума: инновации, маркетинг, продажи, soft skills.
В форуме приняли участие 15 практикующих экспертов:
Ярослав Андреянов, Сергей Шеин, Вадим Прокопьев, Дарья Сармонт, Александр Подгорный, Евгений Вяткин, Оксана Рапацевич, Оксана Зарецкая, Андрей Бибиков, Василий Пронь, Сергей Кузьменко, Полина Ганкович, Ирина Николаева и Александр Белов (Россия), Ольга Швец (Украина).
Спикеры форума отвечали на актуальные вопросы: что надо знать и что надо делать, чтобы быть №1 в современном мире. Основные тезисы спикеров:
Ярослав Андреянов, директор департамента по работе с малыми и средними предприятиями Приорбанка.
Тренды. Что повлияет на развитие бизнеса:
Простые решения, чтобы фокусироваться на бизнесе от Приорбанка:
Ольга Швец, руководитель отдела по работе с партнерами платформы для аналитики и коммуникации Ringostat, Украина.
Аналитика звонков:
Полина Ганкович, директор «1С-Битрикс» в Беларуси.
AI помогает продавать. Вы еще этим не пользуетесь?
На примере Битрикс24:
Все это уже доступно нам! Пробуйте и внедряйте!
Сергей Шеин, кандидат психологических наук. Директор корпоративного Института бизнес-технологий Международного автомобильного Холдинга «Атлант-М».
Жесткие переговоры. Как уйти от поражения.
Если меч спасет тебе жизнь хотя бы однажды, он достоин того, чтобы носить его за спиною всю жизнь!
Оксана Зарецкая, магистр педагогических наук, основательница Школы деловой культуры и этикета.
Цифровой этикет.
Технологии меняются слишком быстро, если написать книгу про цифровой этикет к выпуску книги, возможно, он снова поменяется.
5 универсальных правил цифрового этикета:
Вадим Прокопьев, ресторатор и предприниматель.
Все что мне нужно от сервиса:
Хороший сервис – это продукт творчества свободных граждан свободной страны.
Хороший сервис – это обходительность без назойливости, дружелюбность без панибратства.
Оксана Рапацевич, CEO "Pro Retail", совладелец "Audit Service" и образовательного проекта "Up&Up".
Рекомендации по продажам дорогих услуг и продуктов:
Делать счастливыми клиентов, быть №1, создавать хороший сервис, премиальный сервис - это решение собственника. В Беларуси ждать результатов от инвестиций в сервис не стоит.План продаж не может быть основным.
Рекомендации:
Яркие цитаты спикеров в виде конспекта можно скачать на САЙТЕ форума.
В рамках форума были отмечены дипломами креативные и рекламные проекты, которые оценивало международное жюри.
Лауреаты I степени:
Лауреаты II степени:
Лауреаты III степени:
Продюсер форума Татьяна Вержбовская:
«Форум только прошел, а мы уже готовимся к нашему самому главному проекту — премии «Номер один» 2020. Голосование за любимые товары и услуги пройдёт с 30 марта по 3 апреля. А потом работа с данными и подготовка к церемонии вручения наград победителям премии «Номер один» 2020».
Мы обязательно будем развивать наше уже сформировавшееся комьюнити №1.
Форум прошел при поддержке:
Сайт форума:
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Бизнес-форум Номер один состоялся 10 марта в преддверии премии Номер один и собрал аудиторию директоров и учредителей среднего и малого бизнеса с целью...
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