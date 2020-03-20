Издана книга о самом титулованном болоте Беларуси

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Увидела свет книга «Болото Дикое» — первая в серии «Рамсарские угодья Беларуси». Коллектив авторов — а это 14 учёных (геоботаников, болотоведов, орнитологов, териологов, энтомологов и флористов) предоставил много ценной информации о самом титулованном болоте Беларуси.





Дикое, как часть Национального парка «Беловежская пуща», входит в состав биосферного резервата ЮНЕСКО, внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО; с 2015 г. является Рамсарским угодьем; а так же является территорией, важной для птиц международного значения.

Книга «Болото Дикое» — а это более 160 страниц с картами, схемами, иллюстрациями и статистическими материалами – самое комплексное из исследований третьего по величине болота Беларуси. Многие иллюстрации сделаны самими учеными во время многократных экспедиций. Карты отображают состояние болота в разные исторические этапы. Этот по-настоящему уникальный водно-болотный комплекс был отмечен даже на средневековых картах! Самая старая карта датируется концом XV века (на ней болото отображено озером).





Издание книги осуществилось при поддержке общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и Франкфуртского зоологического общества в рамках «Природоохранного проекта для Беловежской пущи».

Ознакомиться с книгой можно в читальных залах научного отдела ГПУ НП «Беловежская пуща», Национальной библиотеки Беларуси, Центральной научной библиотеки НАН Беларуси.