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Издана книга о самом титулованном болоте Беларуси
20.03.2020 14:42 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Увидела свет книга «Болото Дикое» — первая в серии «Рамсарские угодья Беларуси». Коллектив авторов — а это 14 учёных (геоботаников, болотоведов, орнитологов, териологов, энтомологов и флористов) предоставил много ценной информации о самом титулованном болоте Беларуси.
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Увидела свет книга «Болото Дикое» — первая в серии «Рамсарские угодья Беларуси». Коллектив авторов — Сообщение Издана книга о самом титулованном болоте Беларуси...
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