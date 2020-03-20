Скажем «НЕТ» незаконно хранящемуся оружию!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

С 31 января по 18 марта текущего года на территории Каменецкого района проводились профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сотрудниками Каменецкого РОВД из незаконного оборота изъята одна единица неучтённого огнестрельного оружия и два снаряда.

С населением района были проведены разъяснительные беседы об опасности, которая таит в себе незаконное хранение оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Ежегодно фиксируются факты, когда неумелое обращение с таким оружием, а также боеприпасами приводит к травмам и трагическим случаям. Незаконное хранение оружия карается по закону. Гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел.

Лица, нарушающие требования порядка оборота оружия и боеприпасов, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Административная ответственность предусмотрена за:

– незаконное ношение либо перевозку газового, пневматического и метательного оружия – штраф в размере от 8 до 10 базовых величин с конфискацией оружия или без конфискации (такие действия, совершенные повторно в течение года, влекут уже уголовную ответственность);

– незаконные приобретение, передачу во владение, хранение, перевозку, пересылку или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему, либо незаконные приобретение, передачу во владение, перевозку, пересылку или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия – штраф в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией оружия (его составных частей) либо без конфискации (такие действия, совершенные повторно в течение года, влекут уже уголовную ответственность, предусматривающую арест на срок до 6 месяцев).

За незаконное изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия), составных частей и компонентов к нему, боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию) взрывчатых веществ (пороха) и взрывных устройств установлена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси – лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, уголовную ответственность влекут подделка или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного оружия, незаконные изготовление либо сбыт газового, пневматического, метательного или холодного оружия, ненадлежащее хранение огнестрельного оружия законным владельцем, создавшее условия для использования этого оружия другим лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.

Каменецкий РОВД напоминает, что при обнаружении предметов, вызывающих подозрение как взрывоопасные, категорически запрещается:

— трогать, поднимать, сдвигать с места, бросать их;

— создавать сильный шум, различные механические колебания вблизи найденных объектов;

— снимать маскировочный слой грунта с обнаруженных мин, вынимать мины из грунта обезвреживать их вручную путем удаления взрывателей;

— при нахождении взрывоопасного предмета на теле человека (животного), снимать их или предпринимать для этих целей какие-либо действия.

При подозрении на радиоуправляемое взрывное устройство следует:

— прекратить радиообмен;

— пользование мобильными телефонами и другими устройствами, способными по своим техническим характеристикам создать вблизи взрывоопасного предмета изменяющееся электромагнитное поле и потребовать этого от других.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие либо боеприпасы, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Неучтенное оружие можно сдать в Каменецкий РОВД. По вопросам добровольной сдачи оружия и боеприпасов обращаться по телефонам: 2-21-55 или 102.

Павел ЯКУШ, старший инспектор по разрешительной работе ООПП Каменецкого РОВД

Фото носит иллюстративный характер.