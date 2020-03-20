|
В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 марта примерно в 16:15 в аварии в Гродно пострадали три человека.
Как
Водитель Lada не пострадал, однако медпомощь потребовалась водителю и двум пассажирам Opel. У 49-летней женщины закрытые переломы, её 13-летний сын серьёзно травмировал лицо, а 9-летняя дочка получила ссадины и ушибы.
По предварительной
На неделе в Минске Peugeot врезался в два автобуса и легковушку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 19 марта примерно в 16:15 в аварии в Гродно пострадали три человека. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель Lada двигался...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)