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В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми

20.03.2020 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 марта примерно в 16:15 в аварии в Гродно пострадали три человека. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель Lada двигался от деревни Тричи. В какой-то момент машина выехала на встречную полосу и врезалась в Opel. 

В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Водитель Lada не пострадал, однако медпомощь потребовалась водителю и двум пассажирам Opel. У 49-летней женщины закрытые переломы, её 13-летний сын серьёзно травмировал лицо, а 9-летняя дочка получила ссадины и ушибы. 

В Гродно при столкновении Lada и Opel пострадала водитель с детьми
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

По предварительной информации МВД Беларуси, водитель Lada уснул за рулём, в результате чего машина оказалась на встречной полосе. Ведётся проверка. 

На неделе в Минске Peugeot врезался в два автобуса и легковушку.

Водитель иномарки почувствовал недомогание – подробнее здесь

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 19 марта примерно в 16:15 в аварии в Гродно пострадали три человека.  Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 51-летний водитель Lada двигался...
 
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