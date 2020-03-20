Новому микрорайону в Пинске официально присвоили название «Жемчужный»

Источник материала: Полесская правда



По информации сайта Пинского горисполкома , соответствующим решением городского Совета депутатов новому микрорайону города Пинска в границах улиц Пучкова, Рабочая, 60 лет Октября присвоено наименование «Жемчужный» (на белорусском языке – «Жамчужны»).

Напомним, вопрос по присвоению наименований районам Пинска был выставлен на общественное обсуждение горсоветом депутатов в январе текущего года. Предлагалось территории многоэтажной жилой застройки на месте бывшего льнозавода в районе Козляковичей присвоить название «Жемчужный», а территорию индивидуальной жилой застройки «Верасы севернее д. Чернеевичи» предлагалось назвать «Малые Верасы».

Официальный сайт горисполкома сообщал результаты общественного обсуждения по данному вопросу. Так, в горсовет поступило 128 мнений горожан о несогласии с присвоением наименования «Малые Верасы» и 5 мнений о несогласии с присвоением наименования «Жемчужный». В горсовете решили пока оставить название микрорайона индивидуальной жилой застройки «Верасы севернее д. Чернеевичи» без изменения до повторного рассмотрения его на комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и объектов местного подчинения.

Фото иллюстрационное