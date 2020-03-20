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В Тунисе отмечают День Независимости

20.03.2020 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Туниса. В Тунисе 20 марта отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тунисе отмечают День Независимости

В 1956 году 20 марта после подписания протокола, аннулировавшего соглашения 1881 и 1883 годов о протекторате Франции, страна получила свободу. А 25 июля 1957 года Тунис был провозглашен республикой.

В Тунисе отмечают День Независимости

Ежегодно в День Независимости тысячи людей приходят на проспект Хабиба Бургиба, чтобы понаблюдать за красочными шествиями и послушать напутствия политиков. С государственным праздником главу республики Каиса Саида поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Каис Саид

 
 
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Новости Туниса. В Тунисе 20 марта отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1956 году 20 марта после подписания протокола,...
 
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