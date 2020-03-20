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«Нам привёз и коронавирус, и свиной грипп одновременно». Александр Лукашенко о белорусе, который скрыл посещение Италии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. C просьбой воздержаться от путешествий по миру и позаботиться о себе самим 20 марта к белорусам обратился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В беседе с журналистами Александр Лукашенко привел пример, когда один из наших соотечественников скрыл информацию о своих путешествиях, в итоге оказался носителем вируса.
И лишь когда состояние стало критическим, обратился к медикам. Они, в свою очередь, вынуждены были взять под контроль несколько сотен человек, с которыми контактировал зараженный. Очевидно, страшнее самого вируса безалаберное отношение к здоровью – своему и близких.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У вас может быть вопрос: а я почему этого не делаю? Скажу вам честно: мы не находимся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры.
Да, есть вот , я только что рассказывал про одного идиота, негодяя – как угодно его называй. Ну, понятно, поехал ты за рубеж. Понятно, ты побывал в Германии, Италии, Франции. Но ты приедь и скажи – мы тебя проверим, если нужно, сделаем соответствующее заключение. Но он же около 200 человек… Вошел в контакт с ними. И нам – министру здравоохранения, вирусологам, врачам, людям и прочим – пришлось работать за КГБ, милицию и прочих и с ними вместе искать эти контакты. 340 человек! Слава богу, что они здоровы оказались. Это не значит, что они не заражены были. Они просто перенесли на ногах этот вирус.
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«Нам привёз и коронавирус, и свиной грипп одновременно». Александр Лукашенко о белорусе, который скрыл посещение Италии
Новости Беларуси. C просьбой воздержаться от путешествий по миру и позаботиться о себе самим 20 марта к белорусам обратился Президент, сообщили в программе Новости...
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