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В Минске водитель угнал Volkswagen и устроил погоню
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске водитель угнал автомобиль и устроил погоню.
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Водитель грубо нарушал ПДД, уходя от погони, и создавал угрозу остальным участникам дорожного движения. На улице Кижеватова произошло столкновение со служебным автомобилем.
К преследованию фургона подключились другие экипажи ГАИ. Преследуемый не снижал скорость и препятствовал опережению.
Вскоре одному из экипажей удалось обогнать автомобиль и разместить на дороге «ежа». Volkswagen наехал на него, не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с деревом.
Водителя задержали и доставили в медучреждение. За рулем транспортного средства находился 24-летний житель Брестской области. Он неоднократно судим.
Установлено, что авто было угнано с улицы Тимошенко. Об этом позже правоохранителям сообщил владелец машины.
Случившемуся будет дана правовая оценка.
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Новости Беларуси. В Минске водитель угнал автомобиль и устроил погоню. По информации МВД, происшествие случилось утром 20 марта. Volkswagen не выполнил требование...
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