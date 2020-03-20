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Игорю Комлику облегчили режим отбывания "домашней химии"

20.03.2020 20:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"На днях мне изменили некоторые правила отбывания наказания, сделали их, так сказать, более "льготными", — говорит Игорь Комлик.

 Об этом он сообщил сайту palitviazni.info. 



"На днях мне изменили некоторые правила отбывания наказания, сделали их, так сказать, более "льготными", — говорит Игорь Комлик. — Если раньше надо было отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского района раз в неделю, то сейчас — только раз в месяц. Возможно, это из-за того, что я уже отбыл определенную часть наказания и за это время ко мне не было никаких замечаний и претензий".

Игорь Комлик добавляет, что "это довольно удобно, ведь не нужно каждую неделю бегать в инспекцию и тратить на это часть своего рабочего времени".

Экс-руководитель профсоюза РЭП Геннадий Федынич же отмечает, что даже в связи с короновирусом контроль за отбыванием наказания у него не уменьшился.

"В прошлом месяце приходили на одной неделе три раза подряд, — рассказывает Геннадий Федынич. — Два раза — около 12 часов ночи. В общем, приходят когда хотят, но, к счастью, ночью пока не появлялись. Я их предупредил: "У меня хороший сон, поэтому будете стоять и стучать в двери очень долго".


Напомним, что 24 августа 2018 года суд Советского района Минска приговорил руководителей профсоюза РЭП Игоря Комлика и Геннадия Федынича на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Их осудили по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), пишет spring96.org. Правозащитники признали это дело политически мотивированным. Игорь Комлик начал отбывать "домашнюю химию" с 19 декабря 2018 года, Геннадий Федынич — с января 2019 года.

В ноябре прошлого года стало известно, что Федынич и Комлик попали под действие закона об амнистии, принятого к 79-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Срок отбытия наказания им сократили на год.

Как отбывают "домашнюю химию" в Беларуси?
 
Теги: Минск
 
 
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"На днях мне изменили некоторые правила отбывания наказания, сделали их, так сказать, более "льготными", — говорит Игорь Комлик.
 
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