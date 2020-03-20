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Гродненский областной комитет ОО «БРСМ» запустил «горячие линии» для помощи пожилым людям

20.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненский областной комитет ОО «БРСМ» запустил «горячие линии» для помощи пожилым людям

«Горячая» линия будет работать с 8.30 до 18.00 в рабочие дни и субботу.

Они созданы при каждом территориальном комитете ОО «БРСМ» региона для информирования и помощи одиноким пожилым людям в возрасте от 65 лет. Как отметила первый секретарь Гродненского комитета ОО «БРСМ» Анна Саросек, молодежная «горячая» линия будет работать и на базе областного комитета.

– Суть этих телефонных линий состоит в том, чтобы оказать консультативную помощь пожилым людям и другим категориям граждан. Мы собираем их заявки и направляем в территориальные центры обслуживания населения, где соцработники могут, например, закупить продукты для тех, кто обратился с заявкой. Если заказов будет много, наши волонтеры готовы помочь с доставкой продуктов до квартиры. Звонков к нам пока не поступало, но волонтеры всегда находятся в полной готовности, ведь сейчас как никогда оправдан слоган союза молодежи 2020 #Разам, – рассказала Анна Саросек.

Гродненский областной комитет ОО «БРСМ» запустил «горячие линии» для помощи пожилым людям
Гродненский областной комитет ОО «БРСМ» запустил «горячие линии» для помощи пожилым людям

Активная работа ведется и в социальных сетях молодежной организации: здесь размещают всю необходимую информацию по профилактике. Помимо этого в своих аккаунтах в социальных сетях молодежь Гродненщины дублирует номера телефонов министерства здравоохранения, республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (профилактика инфекционных заболеваний), а также районных центров гигиены и эпидемиологии, территориальных центров обслуживания населения, молодежных горячих линий.

– Мы всегда готовы протянуть руку помощи окружающим, ведь особенно сейчас важно поддерживать друг друга. Также, в начале следующей недели во всех вузах планируем провести акцию «Будь здоров», во время которой волонтеры раздадут аскорбинки преподавателям и студентам, – отметила Анна Саросек.

Служба информации «ГП»
Фото: из архива «ГП»

https://grodnonews.by/

 
 
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«Горячая» линия будет работать с 8.30 до 18.00 в рабочие дни и субботу. Они созданы при каждом территориальном комитете ОО «БРСМ» региона для информирования...
 
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