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«1 млн за 15 секунд!»: клип Вячеслава Мясникова из «Уральских пельменей» покоряет сеть
Источник материала: Партизан
Новый клип Вячеслава Мясникова из "Уральских пельменей" покорил сеть
Ролик набрал миллион просмотров, правда не за такой короткий срок, как утверждает Вячеслав.
Недавно на своем YouTube канале, юморист опубликовал новый видеоролик, снятый на песню «На дискотеке в школе». За три недели клип набрал миллион просмотров. Вдохновленный успехом творческого проекта, Вячеслав решил похвастаться перед поклонниками и немного преувеличил время, за которое клип посмотрело миллион пользователей. Вячеслав Мясников «Всего за 15 секунд после выпуска мой клип набрал 1 млн просмотров!!!», - написали юморист и тут же принялся расхваливать свою работу. " Клип очень необычный, актеры там подобраны неправильно. Там выпуск 1996 года, а актеры 1923 года выпуска. Мы их кое-как нашли. Но нашли — и они согласились. А еще мы заявились на конкурс неправильно подобранных актеров в клипах, который проходил в пгт. Колюткино и взяли ГРАН-ПРИ!!!", - написал Мясников.
Напомним, 40-летний Вячеслав Мясников стал популярным благодаря участию в юмористическом шоу "Уральские пельмени", пишет
На дискотеке в школе. Вячеслав Мясников
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Новый клип Вячеслава Мясникова из "Уральских пельменей" покорил сеть
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