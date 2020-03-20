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Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество аппаратов – на мировом уровне, а цена в несколько раз ниже. Все дело в замкнутом производстве – от идеи до реализации.
Например, в этой «чистой комнате» паяют микросхемы. Раньше их закупали за границей по цене больше 14 тысяч рублей. Собственные обходятся всего в 3 тысячи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я их не обманул, но они сбросили цену ниже 2 млн, и мы потом у них еще приобрели 4 этих.
Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал, они обследовали, да и сейчас я проверяю колено, в основном коленный сустав. Я тогда мечтал, думаю: «Ну когда же мы изобретем такую машину?»
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Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»
Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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