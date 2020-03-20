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Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»

20.03.2020 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Качество аппаратов – на мировом уровне, а цена в несколько раз ниже. Все дело в замкнутом производстве – от идеи до реализации.   

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Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»

Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»

Например, в этой «чистой комнате» паяют микросхемы. Раньше их закупали за границей по цене больше 14 тысяч рублей. Собственные обходятся всего в 3 тысячи.   

Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»

Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
У этого же Siemens, по-моему, покупали первые томографы эти. Они мне предложили под 4 млн долларов машину. Ну кто его знает, какие там цены и прочее. Мне приносит главный врач вот эти предложения, сейчас уже могу рассказать. Я говорю: «Так, ты иди и скажи им, что Президент эту цену не принимает. Готов за цену меньше 2 млн купить. Но если они согласятся, мы пойдем на то, чтобы закупить (нам надо было 4 или 5 штук), и дальше на вас будем ориентироваться».

Я их не обманул, но они сбросили цену ниже 2 млн, и мы потом у них еще приобрели 4 этих.  

Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал, они обследовали, да и сейчас я проверяю колено, в основном коленный сустав. Я тогда мечтал, думаю: «Ну когда же мы изобретем такую машину?»   

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Александр Лукашенко, посещая предприятие «Адани»: «Раза два я обследовался, особенно когда колено оперировал»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 20 марта Александр Лукашенко посетил научно-производственное частное предприятие «Адани», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    ...
 
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