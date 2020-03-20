|
“Ангелом хранимый”. В Солигорске пройдёт благотворительный концерт. АНОНС.
20.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 марта 2020 14:16 1026
"Ангелом хранимый". В Солигорске пройдёт благотворительный концерт. АНОНС.
Уже традиционно в столице шахтёров проводятся благотворительные концерты “Ангелом хранимый” в помощь социально незащищённым слоям населения или попавшим в сложную жизненную ситуацию людям.
Зрители смогут увидеть выступления фортепианного и струнно-смычкового отделений школы искусств, услышать прекрасные музыкальные произведения в исполнении учащихся и преподавателей школы. Также будет представлен спектакль (режиссёр Александр Бородко) “Дорогой Бог” по мотивам пьесы Эрика-Эммануэля Шмитта.
Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 марта 2020 14:16 1026 "Ангелом хранимый". В Солигорске пройдёт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)