“Ангелом хранимый”. В Солигорске пройдёт благотворительный концерт. АНОНС.

Уже традиционно в столице шахтёров проводятся благотворительные концерты “Ангелом хранимый” в помощь социально незащищённым слоям населения или попавшим в сложную жизненную ситуацию людям. 20 марта 2020 года в 18.00 очередной такой концерт пройдёт на базе Солигорской детской школы искусств. Всё собранные средства планируется передать Солигорскому отделению организации “Дети в беде”.

Зрители смогут увидеть выступления фортепианного и струнно-смычкового отделений школы искусств, услышать прекрасные музыкальные произведения в исполнении учащихся и преподавателей школы. Также будет представлен спектакль (режиссёр Александр Бородко) “Дорогой Бог” по мотивам пьесы Эрика-Эммануэля Шмитта.



Вход на мероприятие по благотворительным билетам. Приходите на благотворительный концерт. Своим участием вы окажете помощь детям, попавшим в беду.



По вопросам приобретения билетов на концерт обращаться по телефону: +375333202720.



