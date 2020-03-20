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“Ангелом хранимый”. В Солигорске пройдёт благотворительный концерт. АНОНС.

20.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 марта 2020 14:16 1026

"Ангелом хранимый". В Солигорске пройдёт благотворительный концерт. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

Уже традиционно в столице шахтёров проводятся благотворительные концерты “Ангелом хранимый” в помощь социально незащищённым слоям населения или попавшим в сложную жизненную ситуацию людям.

20 марта 2020 года в 18.00 очередной такой концерт пройдёт на базе Солигорской детской школы искусств. Всё собранные средства планируется передать Солигорскому отделению организации “Дети в беде”.

“Ангелом хранимый”. В Солигорске пройдёт благотворительный концерт. АНОНС.

Зрители смогут увидеть выступления фортепианного и струнно-смычкового отделений школы искусств, услышать прекрасные музыкальные произведения в исполнении учащихся и преподавателей школы. Также будет представлен спектакль (режиссёр Александр Бородко) “Дорогой Бог” по мотивам пьесы Эрика-Эммануэля Шмитта.

Вход на мероприятие по благотворительным билетам. Приходите на благотворительный концерт. Своим участием вы окажете помощь детям, попавшим в беду.

По вопросам приобретения билетов на концерт обращаться по телефону: +375333202720.

“Ангелом хранимый”. В Солигорске пройдёт благотворительный концерт. АНОНС.

Отдел новостей “СОЛИГОРСК – НОВОСТИ”.

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Теги: Новости
 
 
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10 марта 2020 14:16 1026 "Ангелом хранимый". В Солигорске пройдёт...
 
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Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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