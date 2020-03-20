Скромное обаяние буржуазии: яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции

Обошлось без жертв и без загрязнения окружающей среды. Однако был причинен ущерб оборудованию порта и находившемуся рядом туристическому судну Lamadin. Сама Nourah of Riyad застрахована.





Как пишет издание Daily Mail, хозяин судна — 40-летний принц Турки бин Мохаммед бин Фахд аль-Сауд — внук покойного короля Саудовской Аравии Фахда.





Мегаяхта была построена в 2008-ом году. Ее интерьеры оформлял известный дизайнер Дональд Старки. На борту могут разместиться до 18 гостей. Здесь есть 11 кают, джакузи и кинотеатр.



















