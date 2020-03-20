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Скромное обаяние буржуазии: яхта саудовского принца опрокинулась и частично затонула в Греции
Источник материала: Партизан
В ремонтном доке в Греции, близ Афин, опрокинулась и частично затонула роскошная яхта Nourah of Riyad стоимостью около 79 миллионов долларов. 70-метровая яхта завалилась на бок, когда ее пытались поднять из воды и уронили.
Обошлось без жертв и без загрязнения окружающей среды. Однако был причинен ущерб оборудованию порта и находившемуся рядом туристическому судну Lamadin. Сама Nourah of Riyad застрахована.
Как пишет издание Daily Mail, хозяин судна — 40-летний принц Турки бин Мохаммед бин Фахд аль-Сауд — внук покойного короля Саудовской Аравии Фахда.
Мегаяхта была построена в 2008-ом году. Ее интерьеры оформлял известный дизайнер Дональд Старки. На борту могут разместиться до 18 гостей. Здесь есть 11 кают, джакузи и кинотеатр.
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В ремонтном доке в Греции, близ Афин, опрокинулась и частично затонула роскошная яхта Nourah of Riyad стоимостью около 79 миллионов долларов. 70-метровая яхта завалилась на...
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