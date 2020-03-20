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Впереди планеты всей! «Матч ТВ» купил права на чемпионат Беларуси по футболу
Источник материала: Партизан
Оставшийся единственным футбольным турниром Европы чемпионат Беларуси начинает набирать популярность среди зарубежных каналов.
Субботние матчи чемпионата появились в расписании «Матч ТВ. Футбол 1». В 13.55 главный футбольный канал России начнет показывать игру между «Слуцком» и мозырской «Славией».
Будет чемпионат Беларуси транслироваться и в Украине. Права на турнир приобрел украинский канал «Спорт 1».
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Оставшийся единственным футбольным турниром Европы чемпионат Беларуси начинает набирать популярность среди зарубежных каналов.
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