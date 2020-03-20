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Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?

20.03.2020 22:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Торговые сети усилили работу по поставкам продуктов питания на прилавки и доставке на дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация с обеспечением товарами остается стабильной. Каких-либо существенных перебоев как со стороны поставщиков, так и со стороны продавцов не предвидится.

Ассоциация предприятий онлайн-торговли информирует, что в связи с повышенным спросом со стороны покупателей торговые сети расширяют свою команду сотрудников. Заказы на доставку принимаются только на завтрашний день. Гипермаркеты также предлагают покупателям возможность бесконтактной доставки покупок. При заказе онлайн или звонке необходимо указать место, где лучше оставить ваш заказ.

Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?

В то же время на логистических комплексах усилили работу по отгрузке товаров. Учитывается потребность в продуктах социального значения, первой необходимости и категории повышенного спроса. К ним относятся все виды круп, макаронные изделия, растительное масло и средства личной гигиены.

Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?

Андрей Шкодинский, директор по логистике торговой сети:
Вопросов с поставками и обеспечением на сегодняшний день торговых сетей нет. Товары поступают регулярно. Вы сейчас, находясь на одном из крупнейших логистических центров, видите, что процесс идет, товара в достаточном количестве. В связи с тем, что покупательский запрос возрос, мы разместили дополнительные заказы у наших производителей, которые выполняются по графикам. И перебоев с обеспечением нет.

Вместе с тем торговые компании предупреждают о возможных задержках в поставке импортных товаров в связи с закрытием границ в некоторых странах.

Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?

Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?

Накануне прошла рабочая встреча поставщиков, в том числе по импорту, производителей и ритейлеров. Каждый отчитался за ситуацию на внутреннем рынке – по наличию товаров и перспективе обеспеченности. Представители Ассоциации розничной сети уверены: при спокойном потребительском спросе проблем с продуктами питания не будет.

Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?

Наталья Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей:
Я знаю, что по бакалейной группе у наших поставщиков тоже рук не хватает. Они работают сегодня практически 24 часа 7 дней в неделю. Есть определенные задержки и на пять дней. Это Италия, Испания.

Фрукты и овощи сегодня – это группа, которая вызывает напряжение.

Торговые сети придерживаются и мер безопасности. Все сотрудники логистических центров, которые контактируют с водителями грузовых машин с импортными товарами, обеспечены медицинскими масками, перчатками и средствами дезинфекции.

Импортные товары могут поставляться с задержкой. Какая ситуация на продуктовых складах в Беларуси?

Люди в материале: Андрей Шкодинский, Наталья Шаблинская

 
 
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Новости Беларуси. Торговые сети усилили работу по поставкам продуктов питания на прилавки и доставке на дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация...
 
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