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Сжигание сухой травы - это одна из причин лесных пожаров

21.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Сгорают не только постройки и дома, часто в огне гибнут сами люди и животные. Если Вы решили навести порядок на своем участке, напоминаем - убирайте сухую траву и мусор, но не сжигайте их и, соблюдайте осторожность при обращении с огнём. Ведь по сухой траве, и в ветреную погоду, огонь может преодолевать большие расстояния, дойдя до населённых пунктов. 

Лесные пожары - это реальная катастрофа. Помимо огромного ущерба, они сокращают количество кислорода, ухудшают состояние лесов. Пожары губят не только зверей и птиц, они снижают прирост молодняка, ослабляют лесные массивы, а позже в усыхающих деревьях размножаются паразиты, вызывающие болезни леса. 

Не выжигайте траву, это совсем не нужно! Поначалу в сухой траве не видно молодых побегов, но это не значит, что их нет. Природа позаботилась о том, чтобы растения весной росли заново. Перегнившая, за зиму, трава совсем не мешает взойти молодой поросли. А множество веточек в траве отлично подходят для гнездовий птиц. 

Так в сухой траве гнездятся кряква, глухарь, тетерев, пеночки, овсянки, жаворонки, луговой конек и другие. Эти птицы начинают вить свои гнезда в середине весны. Во время и после пожара животные и птицы уходят и редко возвращаются. Также гибнут насекомые и их личинки. В огне сгорают - божьи коровки, гусеницы, черви и все те, кто создает структуру почвы. Для дождевых червей много сухой травы не бывает. Они ее перерабатывают в отменное удобрение, делают почву плодородной. Прошлогодняя пожухлая трава – это не мусор, который надо сжигать, а питание и дом для насекомых, птиц и зверей. 

В огне гибнут новорождённые зайчата, ежата, жабы, лягушки. При сильном пожаре гибнут почти все животные. Все, кто живет в сухой траве или на поверхности земли. Они сгорают или задыхаются от дыма. На пепелищах часто можно найти сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревших улиток, грызунов, мелких млекопитающих. 

Погибают также и семена растений и травы. Семена любого растения проходят свой температурный режим, чтобы взойти. Небольшое отклонение может повлиять на их рост. А во время пожара они погибают. Нетронутыми останутся только корневища растений, что спрятаны глубоко в земле. 

Пожар убивает всю полезную микрофлору почвы, без нее растения не могут сопротивляться разным болезням. А на восстановление требуется время. Каждый зверёк, каждый червячок и каждая травинка - образуют единое целое в природе. Каждый цветочек и маленький жучок влияет на всю экосистему.

Из-за пожаров в атмосферу выбрасывается углекислый газ, тяжелые металлы. Ведь в залежах сухой травы и валежника часто есть мусор, непригодный и опасный для сжигания. 

На месте поджога нормальная жизнь растений и насекомых восстанавливается лишь через 5-6 лет, а часто не восстанавливается никогда. Поджог сухой травы, для лучшего роста новой - это всего лишь заблуждение, которое зачастую ведет к очень печальным последствиям.

Пинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира

 
 
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Сгорают не только постройки и дома, часто в огне гибнут сами люди и животные. Если Вы решили навести порядок на своем участке, напоминаем - убирайте сухую траву и...
 
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