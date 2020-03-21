«Цены даже упали». Что происходит сейчас на авторынке в Малиновке, когда все границы закрыты

Источник материала: Tut.by

«Никакого спада продаж в связи с последними событиями не произошло», — уверяют в одном из крупных автохаусов, расположенных на территории авторынка в Малиновке. Машины привозятся и продаются, все идет своим чередом.



В будние дни толпы покупателей нет, но к выходным все будет иначе. Торговля идет довольно бойко

Даже в пятницу на рынке в Малиновке ощущается не то чтобы ажиотаж, но вполне заметное движение — продавцы натирают машины, покупатели ходят между рядами. Их немного, но они есть. Кто-то садится в машины для короткого тест-драйва, другие — обсуждают конечную цену. По словам продавцов самого крупного автохауса, за прошлый месяц они продали 60 машин. Торговля если не бойкая, то вполне успешная.



Skoda Octavia — всегда в тренде. За машину 2015 года (на фото — слева) просят 13 500 долларов. Под капотом у нее 1.8 TSI с DSG

— Сейчас на рынке 99,9% машин — это пригнанные под 140-й указ (дающий право на льготную растаможку инвалидам и многодетным — прим. ред). Прошел уже год, так что обнулились те, кто «вешал» на себя машины в прошлом году, — могут снова пригонять. И этот круговорот пока не заканчивается. При этом цены по сравнению с прошлым годом упали, — говорят продавцы.



Opel Insignia в кузове «универсал» пользуется спросом

Действительно, если в прошлом-позапрошлом году проходные машины 2015−2016 годов стоили 15−17 тысяч долларов, то сейчас их можно купить уже от 13 тысяч. По словам продавцов, рынок сильно обвалили приграничные «перегоны», которые для быстрой продажи просто скидывали цены по максимуму.



Свежий дизельный Opel Astra 2017 года продают за 12 850 долларов

— Мы особо не переживаем за то, что границы закрылись. Все равно перегонов-одиночек практически нет. Где-нибудь в Италии загружается автовоз машинами с аукционов и приезжает сюда. Может быть, не так много теперь будут возить, но поток машин из Европы пока идет. Что касается нашего автохауса, то мы сами пригоном не занимаемся, а только продажей. Надо хорошо делать что-то одно.



Volkswagen Touran тоже в почете. Цены на проходные машины — от 15 до 17 тысяч долларов

Много берут в лизинг, кредит, зачет. Вот сегодня Volkswagen Passat B8 забрали. Основная масса машин — до 20 тысяч. Много приходит и с суммой 5−7 тысяч, но им сложно что-то подобрать. В этом диапазоне машин практически нет.



Дизельные «универсалы» Peugeot 308 предлагаются от 10 тысяч долларов

«Универсалов» на рынке явно больше половины. Любовь белорусов к этому типу кузова уже передается на генном уровне. Покупатели, опять же, обращают внимание на расход топлива. На рынке есть мощные и эксклюзивные машины, но большинство выбирает что-то экономичное.



Эта Audi S8 V10 с мотором от Lamborghini. И стоит она около 11 тысяч долларов. Но такой эксклюзив продается плохо



Появляются на рынке и гибриды. За такой Chevrolet Volt 2018 года выпуска с пробегом 18 тысяч км просят 22 200 долларов



А вот и варианты для многодетных. Средняя цена за фургон Ford Tourneo Grand Connect — 16,5 тысячи долларов. Под капотом — дизель и «механика»



Opel Zafira Tourer — популярный вариант для пригона. Средняя стоимость — 13 тысяч долларов



Пригоняют даже такую экзотику — это Dacia Duster 2010 года. За него просят 7500 долларов. У машины мотор 1,6 бензин и пробег 133 тысячи км