И снова антикоронавирусный розыгрыш. Раздаем 10 хипстерских сетов из кафе и ресторанов

Источник материала: Tut.by

21 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из 10 сертификатов на доставку еды из кафе и ресторанов . Счастливчикам он достанется бесплатно, победители будут объявлены 27 марта.



Фото предоставлено организаторами

Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 10 сертификатов на гастрономические сеты. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 26 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 27 марта.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Новая служба доставки еды из кафе и ресторанов Delivio привезет победителям розыгрыша «кусочек» настроения с культовой улицы Октябрьской. А именно один из 10 хипстерских сетов от популярного кафе Enzo. На протяжении многих лет Enzo работает в формате «стейки и бургеры». К победителям нового розыгрыша их сет из мини-бургеров (фирменный Enzo-бургер, бургер с говяжьими щечками и бургер с индейкой) приедет теплым: курьеры доставляют заказы клиентов за 30 минут с момента готовности в специальных термосумках.

С учетом ситуации Delivio.by обновил стандарты для работы курьеров. Во-первых, всем раздали защитные маски и антисептики, чтобы они регулярно протирали руки, поверхности, а также кассовые терминалы. Во-вторых, если вы максимально хотите снизить контакты, служба доставки предлагает отказаться от расчета наличными деньгами и воспользоваться оплатой онлайн (через сайт или мобильное приложение). Также можно заказать услугу «бесконтактной доставки»: для этого нужно оставить запрос на такой формат доставки в комментарии к заказу. Ну, а если хотите сэкономить, до конца марта можно воспользоваться временной функцией самовывоза заказа из кафе и ресторана, но такие заказы должны быть оплачены онлайн через Delivio.by или их приложение.

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

Розыгрыш билетов! Разыгрываем один из 10 сетов еды из кафе и ресторанов от Delivio.by App Store Google Play