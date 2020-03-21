Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за январь 2020 года

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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296

На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения плати за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №571, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии за январь 2020 года:

на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 1;

на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 2.

Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны». Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель В.М. Зайчук

Управляющий делами А.А. Жукович

Приложение 1 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296

НОРМАТИВЫ

фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за январь 2020 года

№ п/п Наименование населенного пункта Размер норматива фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды (Гкал/м3) 1 Город Каменец 0,077 667 2 Город Высокое 0,086 773 3 Агрогородок Беловежский Беловежского сельсовета 0,086 773 4 Агрогородок Видомля Видомлянского сельсовета 0,094 067 5 Агрогородок Войская Войского сельсовета 0,086 773 6 Агрогородок Каменюки Каменюкского сельсовета 0,086 773 7 Агрогородок Пелище Пелищенского сельсовета 0,063 052 8 Поселок Приозерский Видомлянского сельсовета 0,096 124 9 Деревня Верховичи Верховичского сельсовета 0,086 773 10 Деревня Дворцы Речицкого сельсовета 0,086 773 11 Деревня Оберовщина Ряснянского сельсовета 0,086 773

Приложение 2 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296

НОРМАТИВЫ

фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за январь 2020 года

№ п/п Наименование населенного пункта Размер норматива фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений (Гкал/м2)

1 Город Каменец 0,036 200 2 Город Высокое 0,036 304 3 Агрогородок Видомля Видомлянского сельсовета 0,035 352 4 Агрогородок Войская Войского сельсовета 0,036 377 5 Агрогородок Дмитровичи Дмитровичского сельсовета 0,036 377 6 Агрогородок Каменюки Каменюкского сельсовета 0,033 387 7 Агрогородок Рясна Ряснянского сельсовета 0,036 377 8 Агрогородок Ходосы Дмитровичского сельсовета 0,036 377 9 Деревня Бучемль Войского сельсовета 0,036 377 10 Деревня Верховичи Верховичского сельсовета 0,036 377 11 Деревня Оберовщина Ряснянского сельсовета 0,036 377 12 Деревня Подбела Новицковичского сельсовета 0,036 377