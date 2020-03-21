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Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за январь 2020 года
21.03.2020 10:08 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296
На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения плати за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №571, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 1;
на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 2.
Председатель В.М. Зайчук
Управляющий делами А.А. Жукович
Приложение 1 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296
НОРМАТИВЫ
фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за январь 2020 года
Приложение 2 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296
НОРМАТИВЫ
фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за январь 2020 года
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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296 На основании пункта 8 Сообщение Об установлении нормативов фактического потребления...
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