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Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за январь 2020 года

21.03.2020 10:08 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296

На основании пункта 8 статьи 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь, части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения плати за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №571, Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии за январь 2020 года:

на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 1;

на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, согласно приложению 2.

  1. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Навіны Камянеччыны».
  2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель В.М. Зайчук

Управляющий делами А.А. Жукович

 

Приложение 1 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296

 

НОРМАТИВЫ

фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за январь 2020 года

 

№ п/п Наименование населенного пункта Размер норматива фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды (Гкал/м3)
1 Город Каменец 0,077 667
2 Город Высокое 0,086 773
3 Агрогородок Беловежский Беловежского сельсовета 0,086 773
4 Агрогородок Видомля Видомлянского сельсовета 0,094 067
5 Агрогородок Войская Войского сельсовета 0,086 773
6 Агрогородок Каменюки Каменюкского сельсовета 0,086 773
7 Агрогородок Пелище Пелищенского сельсовета 0,063 052
8 Поселок Приозерский Видомлянского сельсовета 0,096 124
9 Деревня Верховичи Верховичского сельсовета 0,086 773
10 Деревня Дворцы Речицкого сельсовета 0,086 773
11 Деревня Оберовщина Ряснянского сельсовета 0,086 773

Приложение 2 к решению Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296

НОРМАТИВЫ

фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в жилых домах, не оборудованных приборами группового учета расхода тепловой энергии, за январь 2020 года

№ п/п Наименование населенного пункта   Размер норматива фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений (Гкал/м2)
1 Город Каменец 0,036 200
2 Город Высокое 0,036 304
3 Агрогородок Видомля Видомлянского сельсовета 0,035 352

 
4 Агрогородок Войская Войского сельсовета 0,036 377
5 Агрогородок Дмитровичи Дмитровичского сельсовета 0,036 377
6 Агрогородок Каменюки Каменюкского сельсовета 0,033 387
7 Агрогородок Рясна Ряснянского сельсовета 0,036 377
8 Агрогородок Ходосы Дмитровичского сельсовета 0,036 377
9 Деревня Бучемль Войского сельсовета 0,036 377
10 Деревня Верховичи Верховичского сельсовета 0,036 377
11 Деревня Оберовщина Ряснянского сельсовета 0,036 377
12 Деревня Подбела Новицковичского сельсовета 0,036 377

 

Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за январь 2020 года

Author: Редактор сайта

Об установлении нормативов фактического потребления тепловой энергии за январь 2020 года

Редактор сайта

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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 27 февраля 2020 г. №296 На основании пункта 8 Сообщение Об установлении нормативов фактического потребления...
 
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