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За прошедшую неделю три работника сельхозпредприятий Кореличского района пришли на работу нетрезвыми

21.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

За прошедшую неделю три работника сельхозпредприятий Кореличского района пришли на работу нетрезвыми

Оперативка за период с 9 по 15 марта

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 52 сообщения, 13 из которых содержали сведения о признаках совершенных преступлений, 14 – об административных правонарушениях, 25 сообщений о прочих происшествиях.

К административной ответственности привлечено 17 правонарушителей, из которых трое работников сельхозпредприятий района находились на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено 1 уголовное дело по линии уголовного розыска.

Брат убил брата. Короткое предложение, в котором отражена трагедия не только одной семьи, но и современного общества. Ведь пьянство и алкоголизация – те причины, по которым самые близкие люди хватаются за нож. Так произошло днем 10 марта. Пьяный 32-летний житель одной из деревень района, повздорив с 30-летним братом, ударил его ножом. Мужчина умер ночью в районной больнице. Возбуждено уголовное дело по ст. 139 УК РБ («Убийство»).

Алексей ГАВРОШ,
начальник Кореличского РОВД

 
 
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Оперативка за период с 9 по 15 марта За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 52 сообщения, 13
 
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