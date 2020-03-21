Помните, как «Реал» собрал всех звезд и провалился? Показываем, где они сейчас

Источник материала: Tut.by

В 2003 году президент «Реала» Флорентино Перес завершил формирование команды, которую прозвали «Галактикос». В том сезоне почти все главные звезды мира были собраны в одном клубе, но мадридцы громко провалились. SPORT.TUT.BY показывает, где сейчас главные лица того состава.



Фото: официальный сайт «Реала»

Формирование Dream Team завершилось подписанием Дэвида Бекхэма. До этого в составе уже были Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Роналдо, а также местные воспитанники Рауль и Икер Касильяс.

Тренировать команду было доверено португальцу Карлушу Кейрушу, который долгие годы был правой рукой Алекса Фергюсона в «МЮ», но опыта самостоятельной работы почти не имел.

Чтобы отбить часть затрат на дорогостоящие покупки, «Реал» перед сезоном отправился в азиатское турне. Тогда это было еще в диковинку.

«Галактикос» рано вышли на пик формы и здорово начали сезон, выиграв Суперкубок Испании. В Лиге чемпионов мадридцам попалась лайтовая группа с «Порту», «Марселем» и «Партизаном». Как итог, первое место с 14 очками.

В чемпионате тоже все складывалось неплохо. В первом круге команда выиграла 13 матчей из 19 и обыграла в гостях «Барселону». До конца марта «Реал» был главным фаворитом национального чемпионата и Лиги чемпионов, но затем случился провал.

В ¼ финал ЛЧ подопечные Кейруша вылетели от «Монако», умудрившись растерять преимущество после домашней победы 4:2. Более того, и по ходу ответного матча «Реал» вел 1:0, но затем пропустил три гола.

В чемпионате команда шла на первом месте до 31 тура, а затем случились кошмарные 0:3 от «Осасуны» на «Сантьяго Бернабеу». Ситуацию немного улучшила победа в дерби над «Атлетико» (2:1), но затем «Реал» один из худших отрезок в своей истории: 1:2 с «Барселоной», 0:2 с «Депортиво», 2:3 с «Мальоркой», 1:2 с «Мурсией» и напоследок 1:4 с «Реал Сосьедадом». Как итог, лишь четвертое место. Да еще и проигрыш в финале Кубка Испании от «Сарагосы».

Карлуш Кейруш был уволен в конце сезона, но на результатах команды это особо не сказалось. Следующие годы в актив «Галактикос» также занести нельзя.

Фото: официальный сайт "Реала, Reuters, личные страницы игроков в Instagram.