ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Помните, как «Реал» собрал всех звезд и провалился? Показываем, где они сейчас

21.03.2020 13:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2003 году президент «Реала» Флорентино Перес завершил формирование команды, которую прозвали «Галактикос». В том сезоне почти все главные звезды мира были собраны в одном клубе, но мадридцы громко провалились. SPORT.TUT.BY показывает, где сейчас главные лица того состава.


Фото: официальный сайт «Реала»

Формирование Dream Team завершилось подписанием Дэвида Бекхэма. До этого в составе уже были Зинедин Зидан, Луиш Фигу, Роналдо, а также местные воспитанники Рауль и Икер Касильяс.

Тренировать команду было доверено португальцу Карлушу Кейрушу, который долгие годы был правой рукой Алекса Фергюсона в «МЮ», но опыта самостоятельной работы почти не имел.

Чтобы отбить часть затрат на дорогостоящие покупки, «Реал» перед сезоном отправился в азиатское турне. Тогда это было еще в диковинку.

«Галактикос» рано вышли на пик формы и здорово начали сезон, выиграв Суперкубок Испании. В Лиге чемпионов мадридцам попалась лайтовая группа с «Порту», «Марселем» и «Партизаном». Как итог, первое место с 14 очками.

В чемпионате тоже все складывалось неплохо. В первом круге команда выиграла 13 матчей из 19 и обыграла в гостях «Барселону». До конца марта «Реал» был главным фаворитом национального чемпионата и Лиги чемпионов, но затем случился провал.

В ¼ финал ЛЧ подопечные Кейруша вылетели от «Монако», умудрившись растерять преимущество после домашней победы 4:2. Более того, и по ходу ответного матча «Реал» вел 1:0, но затем пропустил три гола.

В чемпионате команда шла на первом месте до 31 тура, а затем случились кошмарные 0:3 от «Осасуны» на «Сантьяго Бернабеу». Ситуацию немного улучшила победа в дерби над «Атлетико» (2:1), но затем «Реал» один из худших отрезок в своей истории: 1:2 с «Барселоной», 0:2 с «Депортиво», 2:3 с «Мальоркой», 1:2 с «Мурсией» и напоследок 1:4 с «Реал Сосьедадом». Как итог, лишь четвертое место. Да еще и проигрыш в финале Кубка Испании от «Сарагосы».

Карлуш Кейруш был уволен в конце сезона, но на результатах команды это особо не сказалось. Следующие годы в актив «Галактикос» также занести нельзя.

Фото: официальный сайт "Реала, Reuters, личные страницы игроков в Instagram.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY показывает, где сейчас главные лица того состава.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко заявил, что Россия полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика