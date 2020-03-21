Арендовать офисы у государства станет дороже

Источник материала: KYKY

Вчера мы писали о том, что Нацбанк Беларуси наконец «проснулся», заметил, что в мире эпидемия – и призвал банки ввести кредитные каникулы . Но, оказалось, не все в стране понимают проблему.

Совмин решил с 1 апреля поднять базовую арендную величину до 17 рублей 85 копеек. Раньше она составляла 16 рублей 90 копеек – то есть подняли ее всего на 95 копеек. Как говорят бизнесмены, мелочь, но плевок в лицо.

Кто будет платить бОльшую аренду

В постановлении Совмина от 20 марта № 162 говорится: «Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах».

Это значит, что платить за аренду будут все, кто арендует, например, офисы в помещениях, которые принадлежат государству.

С арендой частных помещений ситуация иная. Чаще всего беларуские работодатели привязывают плату за аренду квадратных метров к евро. А сейчас евро в местных обменниках стремительно растет (20 марта за 1 евро в просили 3,032 рубля). Так что и повышать ничего уже не нужно.