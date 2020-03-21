ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Арендовать офисы у государства станет дороже

21.03.2020 13:41 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера мы писали о том, что Нацбанк Беларуси наконец «проснулся», заметил, что в мире эпидемия – и призвал банки ввести кредитные каникулы. Но, оказалось, не все в стране понимают проблему. 

Совмин решил с 1 апреля поднять базовую арендную величину до 17 рублей 85 копеек. Раньше она составляла 16 рублей 90 копеек – то есть подняли ее всего на 95 копеек. Как говорят бизнесмены, мелочь, но плевок в лицо. 

Кто будет платить бОльшую аренду 

В постановлении Совмина от 20 марта № 162 говорится: «Базовая арендная величина применяется в расчетах арендной платы при аренде площадей, находящихся в госсобственности. Это касается собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций принадлежит Беларуси или ее административно-территориальным единицам, а также капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, включая капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части на рынках и в торговых центрах». 

Это значит, что платить за аренду будут все, кто арендует, например, офисы в помещениях, которые принадлежат государству. 

С арендой частных помещений ситуация иная. Чаще всего беларуские работодатели привязывают плату за аренду квадратных метров к евро. А сейчас евро в местных обменниках стремительно растет (20 марта за 1 евро в просили 3,032 рубля). Так что и повышать ничего уже не нужно. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера мы писали о том, что Нацбанк Беларуси наконец «проснулся», заметил, что в мире эпидемия – и призвал банки ввести кредитные каникулы. Но, оказалось, не все в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Горят на уборке: в Могилевском районе при сжигании мусора погиб 70–летний пенсионер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика