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Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод

21.03.2020 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. В Подмосковье горит алюминиевый завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожар вспыхнул в одном из складских помещений.

Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод

Огнем охвачено 80 % строения. Площадь возгорания – более 25 тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля. Над зданием – густые столбы дыма. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. На место происшествия направлены авиация и специальный поезд.

По одной из версий, причиной ЧП мог стать поджог. Информации о возможных пострадавших не поступало.

Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод

Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод

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Новости России. В Подмосковье горит алюминиевый завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожар вспыхнул в одном из складских помещений. Огнем охвачено...
 
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