|
Возможная причина – поджог. В Подмосковье горит алюминиевый завод
Источник материала: СТВ
Новости России. В Подмосковье горит алюминиевый завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожар вспыхнул в одном из складских помещений.
Огнем охвачено 80 % строения. Площадь возгорания – более 25 тысяч квадратных метров. Обрушилась кровля. Над зданием – густые столбы дыма. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. На место происшествия направлены авиация и специальный поезд.
По одной из версий, причиной ЧП мог стать поджог. Информации о возможных пострадавших не поступало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В Подмосковье горит алюминиевый завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пожар вспыхнул в одном из складских помещений. Огнем охвачено...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)