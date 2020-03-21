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Заблокировал фурой дорогу, был мертвецки пьян: в Германии задержали дальнобойщика из Беларуси

21.03.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Германии полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.


Фото: pixabay.com

Инцидент произошел 19 марта. Очевидцы сообщили, что 40-тонная фура полностью заблокировала местную дорогу, а водитель, судя по всему, пьян. Прибывшие на место полицейские достали из кабины грузовика 52-летнего белоруса. Самостоятельно стоять на ногах мужчина не мог. В кабине фуры патрульные обнаружили несколько пустых бутылок от спиртного.

Состояние водителя полицейские оценили как критическое и вызвали скорую. В больнице у белоруса взяли кровь на анализ и оказали помощь.

 
 
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Состояние водителя полицейские оценили как критическое и вызвали скорую. В больнице у белоруса взяли кровь на анализ и оказали помощь.
 
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