Заблокировал фурой дорогу, был мертвецки пьян: в Германии задержали дальнобойщика из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Германии полицейские задержали пьяного дальнобойщика из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Фото: pixabay.com

Инцидент произошел 19 марта. Очевидцы сообщили, что 40-тонная фура полностью заблокировала местную дорогу, а водитель, судя по всему, пьян. Прибывшие на место полицейские достали из кабины грузовика 52-летнего белоруса. Самостоятельно стоять на ногах мужчина не мог. В кабине фуры патрульные обнаружили несколько пустых бутылок от спиртного.

Состояние водителя полицейские оценили как критическое и вызвали скорую. В больнице у белоруса взяли кровь на анализ и оказали помощь.