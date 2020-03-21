ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары

21.03.2020 17:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Доказано, что большинство людей видит сны, пусть и не каждую ночь. Человек может не помнить, что ему снилось, но самого факта наличия сновидений это не отменяет. 

Как известно, сны бывают разные. Лучше всего запоминаются очень приятные или кошмары. А вы когда-нибудь задумывались о значении кошмаров с точки зрения психологии? Давайте выясним, о чём же говорит плохой сон. 

Лабиринт 

Когда человек во сне бродит по лабиринту в поисках выхода, это значит, что и в реальной жизни он пытается найти способ выбраться из какой-либо ситуации. Иногда такие сны повторяются до тех пор, пока проблема не решится. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары
Фото: pixabay.com 

Падение с высоты 

Есть две теории. Первая: чувство незащищённости. Во сне человек не может остановить падение, ощущает свою беспомощность. Такой кошмар может снится, если человек не может защитить себя от каких-либо проблем в реальности. 

Вторая: перегрузка. Такой сон человек может увидеть, если он устал, хочет просто упасть и отдохнуть. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары
Фото: pixabay.com 

Пропуск события или опоздание 

И снова две теории. Либо человек очень пунктуальный и страх опоздания из реальной жизни переносится в сон, либо это страх совершить ошибку. Сновидец может опасаться предстоящего события, например, выступления перед аудиторией, поэтому подсознательно пытается избежать этого. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары
Фото: pixabay.com 

Без одежды 

Если человек видит себя во сне обнажённым, значит он волнуется, что в реальной жизни кто-то узнает его тайну или раскроет ложь. Иногда это также означает незащищённость, ведь нет одежды, которая выполняет роль брони. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары
Фото: instagram.com/sknvlv 

Преследование 

Если человека в кошмаре кто-то преследует, то это означает зависимость о чего-то. Например, сновидец не представляет своей жизнь без алкоголя. Также, если человек убегает во сне, это может быть попытка избежать возврата долгов в реальности. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары
Фото: pixabay.com 

Смерть 

Видеть во сне свою смерть, означает желание прекратить что-то в реальности. Человеку может быть неприятна его работа, но он боится уволиться. Или сновидец чувствует, что его отношения с парнем/девушкой давно зашли в тупик, но разорвать их не хватает решимости. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары
Фото: pixabay.com 

Насекомые 

В насекомых подсознание сновидца пытается визуализировать его страхи. Чем крупнее и неприятнее на вид насекомые, тем серьёзнее страх. Также эти сны могут означать желание подавить в себе какие-то чувства. Можно попытаться понять, с чем у человека ассоциируется то или иное насекомое, чтобы выяснить, что именно пытается сообщить подсознание.

Кроме того, человек может в реальности бояться насекомых, поэтому сильные эмоции при виде этих маленьких существ могут переноситься в кошмар. 

Падение с высоты, бегство, насекомые. Что означают распространённые кошмары
Фото: pixabay.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что значит поза, в которой спит человек. 

Спящие на спине обладают сильным характером – здесь подробнее

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доказано, что большинство людей видит сны, пусть и не каждую ночь. Человек может не помнить, что ему снилось, но самого факта наличия сновидений это не отменяет.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Был организован канал для оформления автобусов. Как возвращали белорусских детей домой после отдыха в санатории в Юрмале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика