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Директор Института ЖКХ: «У нас сегодня высочайший уровень доверия населения к государству»
Источник материала: СТВ
Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы
Вадим Китиков, директор Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси:
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Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». «Мобильное приложение, при привязке потребителя к адресу, позволяет его...
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