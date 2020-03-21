Правозащитник просит у властей разрешения провести в Городском саду пикеты в поддержку активистов





Валун в Городском саду. Фото из архива: Елена Ковальчук. Источник: https://www.b-g.by/





Брестский правозащитник Роман Кисляк 20 марта подал три заявления в горисполком с просьбой разрешить провести в Городском саду в апреле пикеты против преследования противников аккумуляторного завода. В последнее время активисты, борющиеся с аккумуляторным заводом «АйПауэр» под Брестом, отмечают, что репрессии в отношении них опять усилились и связывают это с очередной попыткой запустить предприятие.





Напомним, на трех противников аккумуляторного завода были составлены протоколы по ст. 9. 2 КоАП за клевету на милиционеров. Поводом для этого стал видеоролик на ютуб-канале «Народный репортер» «Поздравляем с Днем милиции. Парням из Ленинского РОВД посвящается», в котором противники завода заявили, что сотрудники милиции при рассмотрении материалов их административных дел в суде лжесвидетельствовали в отношении них. Правда, суд отправил материалы дел на доработку в милицию.

«Люди имеют право заявлять о том, что их оболгали сотрудники милиции. Они об этом говорили в суде и то, что они повторяют это за стенами суда не должно становиться поводом для преследования», – считает правозащитник.









Больше двух лет в Брестском регионе длится протест против строительства аккумуляторного завода. Начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Лишь однажды власти разрешили им провести митинг «Брестчанки против свинца».





Он прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были отклонены.



