пишет "Европульс". К такому выводу пришли ученые из университета Вероны, римского университет Ла Сапиенца и Стэнфорда, исследовав ДНК 127 человек, похороненных в Риме и его окрестностях начиная с каменного века и заканчивая ранним Средневековьем,"Европульс".













Западноевропейское происхождение было только у 4% исследованных останков людей, живших в имперский период римской истории. Больше всего в этот период в Риме жило мигрантов из восточного Средиземноморья – в том числе из Греции и с территории современной Турции (40%). На римлян ближневосточного происхождения приходилось 28% жителей, а на уроженцев других средиземноморских регионов (например, Испании) – 24%. На римлян с североафриканскими корнями приходилось 4% жителей – столько же, сколько на европейцев.





Это был самый этнически разнообразный период древнеримской истории. Ученые не ожидали увидеть такое этническое разнообразие: они были уверены, что людей европейского происхождения будет значительно больше, ведь на них еще в предыдущий республиканский период римской истории приходилось 72% жителей.





Исследователи считают, что эти данные могут изменить отношение людей к миграции и подчеркнут ее позитивные стороны: например, что мультиэтнический состав города – это показатель его успешности.





Science. Исследование опубликовано в журнале



