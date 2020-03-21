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Древний Рим населяли преимущественно мигранты

21.03.2020 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во времена Римской Империи (с 27 года до н.э. по 300 год н.э.) подавляющее большинство жителей Рима имело неевропейское происхождение.

К такому выводу пришли ученые из университета Вероны, римского университет Ла Сапиенца и Стэнфорда, исследовав ДНК 127 человек, похороненных в Риме и его окрестностях начиная с каменного века и заканчивая ранним Средневековьем, пишет "Европульс". 



Западноевропейское происхождение было только у 4% исследованных останков людей, живших в имперский период римской истории. Больше всего в этот период в Риме жило мигрантов из восточного Средиземноморья – в том числе из Греции и с территории современной Турции (40%). На римлян ближневосточного происхождения приходилось 28% жителей, а на уроженцев других средиземноморских регионов (например, Испании) – 24%. На римлян с североафриканскими корнями приходилось 4% жителей – столько же, сколько на европейцев.

Это был самый этнически разнообразный период древнеримской истории. Ученые не ожидали увидеть такое этническое разнообразие: они были уверены, что людей европейского происхождения будет значительно больше, ведь на них еще в предыдущий республиканский период римской истории приходилось 72% жителей.

Исследователи считают, что эти данные могут изменить отношение людей к миграции и подчеркнут ее позитивные стороны: например, что мультиэтнический состав города – это показатель его успешности.

Исследование опубликовано в журнале Science.
 
 
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Во времена Римской Империи (с 27 года до н.э. по 300 год н.э.) подавляющее большинство жителей Рима имело неевропейское происхождение.
 
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