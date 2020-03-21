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Марзалюк: «Бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства»
Источник материала: СТВ
Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
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Марзалюк: «Бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства»
Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Директор Института ЖКХ: «У нас сегодня высочайший уровень доверия населения к государству»
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