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Марзалюк: «Бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства»

21.03.2020 19:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

 Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Директор Института ЖКХ: «У нас сегодня высочайший уровень доверия населения к государству»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Самый мой любимый плакат, когда я ехал с аэропорта, это, когда журавли летят или буслы – уже не помню, и порядок во всём. Дело в том, что бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства и государственной власти, и системы государственного управления. Там, где нет государственного управления и там, где закон не писан для игроков рынка, получается то, что получается.

Марзалюк: «Бардак на улицах, грязь, помойка и отвратительное состояние ЖКХ прямо пропорционально всегда состоянию государства»

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
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 Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Директор Института ЖКХ: «У нас сегодня высочайший уровень доверия населения к государству»
 
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