ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач Алейникова: «Мы читаем об этих посадках, о коррупциях. Это не даёт позитива нашей профессии»

21.03.2020 20:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Врач высказала мнение в программе «В людях».

Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Посмотрите, какие иногда в средствах массовой информации публикуются факты. Ведь, стараются, в основном, привести какие-то негативные стороны. Они не говорят о позитиве. Ваша передача стоит, наверное, несколько в стороне от этого. А так, по большому счёту, мы читаем об этих посадках, о коррупциях, обо всём этом. Это не даёт, скажем, позитива нашей профессии. И сейчас стало работать значительно труднее.

И когда люди приходят, они уже настроены против. Они уже считают, что мы все – коррупционеры, потому что очень часто мы слышим: «Правильно, пока вам взятку не дашь, вы ничего делать не будете!» Понимаете, это абсолютно не так. И медицину при нашей зарплате, я не хочу сказать, что у нас совсем маленькая зарплата – люди многие получают значительно меньше, но это не огромные деньги.

Но всё равно конкурс в медицинский институт остаётся очень большой. И, в основном, в медицину, конечно, идут правильные люди. Те, которые, действительно, хотят лечить, хотят помогать, хотят развиваться в этом отношении.

Врач Алейникова: «Мы читаем об этих посадках, о коррупциях. Это не даёт позитива нашей профессии»

Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:

– как стала педиатром-онкогематологом из-за умершей девочки

– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске

– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями

Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Ольга Алейникова

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач высказала мнение в программе «В людях». Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»
 
Новости дня
Новости разные
 
Волонтеры «Ангела» нашли в реке тело пропавшего пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика