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Врач Алейникова: «Мы читаем об этих посадках, о коррупциях. Это не даёт позитива нашей профессии»
Источник материала: СТВ
Врач высказала мнение в программе
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Но всё равно конкурс в медицинский институт остаётся очень большой. И, в основном, в медицину, конечно, идут правильные люди. Те, которые, действительно, хотят лечить, хотят помогать, хотят развиваться в этом отношении.
Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:
– как стала педиатром-онкогематологом из-за умершей девочки
– как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр в Минске
– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями
Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Врач высказала мнение в программе «В людях». Ольга Алейникова: «Не совсем правильно то, что нас перевели в обслуживающий персонал. Врачи никогда не были обслугой»
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