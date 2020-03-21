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Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран

21.03.2020 20:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В белорусском МИДе уверяют: работа идет 24 на 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помочь с возвращением в страну уже удалось более 3000 человек. Вернуться домой сложнее всего сейчас из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран

Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран

Анатолий Глаз, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД:  
Нами на сегодняшний день уже получена в рабочем порядке информация о подписании нового распоряжения правительства России, которое вносит определенные изменения в ранее принятое российской стороной решение об ограничении въезда иностранцев на свою территорию. В настоящий момент мы этот документ внимательно изучаем. Надеемся, что внесенные изменения позволят нам решить в первую очередь наиболее остро стоящие вопросы с выездом и возвращением домой наших граждан из дальних стран.

Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран

Люди в материале: Анатолий Глаз, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. В белорусском МИДе уверяют: работа идет 24 на 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помочь с возвращением в страну уже удалось более 3000...
 
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