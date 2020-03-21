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Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В белорусском МИДе уверяют: работа идет 24 на 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помочь с возвращением в страну уже удалось более 3000 человек. Вернуться домой сложнее всего сейчас из Индии, Вьетнама, Шри-Ланки.
Анатолий Глаз, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД:
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Анатолий Глаз: Надо решить наиболее остро стоящие вопросы с возвращением домой наших граждан из дальних стран
Новости Беларуси. В белорусском МИДе уверяют: работа идет 24 на 7, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помочь с возвращением в страну уже удалось более 3000...
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