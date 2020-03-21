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«У меня внутреннее чувство, что то, что я когда-то получила, я сейчас отдаю». Врач Алейникова о работе в центре Димы Рогачёва

21.03.2020 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

«Политковский в 1989 году приехал в Минск». Как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Я себе нашла ещё одну работу. В центре Димы Рогачёва. И я вот, например, только что вернулась из Самары. То есть я три недели работаю в центре у себя, в Беларуси, и одну неделю – в центре Димы Рогачёва.

«У меня внутреннее чувство, что то, что я когда-то получила, я сейчас отдаю». Врач Алейникова о работе в центре Димы Рогачёва

И я там выбрала работу, о которой я всегда мечтала, потому что когда-то нам очень сильно помогли. Очень многим докторам, которые живут во всём Советском Союзе (а я внутри всё равно остаюсь советским человеком) так не повезло. Не потому что у них не было Чернобыля. Просто они «варились уже в собственном соку». И у меня всегда была такая внутренняя мысль, кстати, когда-то – профессор Карнтхобер покойный – он мне говорил об этом, что нужно отдавать. То есть ты получил – надо отдавать. И вот у меня всегда была такая мысль, чтобы начать отдавать.

И тут подвернулась такая хорошая работа. И я в центре Димы Рогачёва работаю в отделе регионов, научным руководителем отдела регионов. Вот следующим регионом будет Архангельск. Давно мечтала попасть на северный России. Во всяком случае, мне пока здоровье позволяет. Потому что когда это уже будет невозможно, это, конечно, никаких перелётов, никаких таких поездок – нужно будет их ограничить. Но на сегодня я пока не жалуюсь на своё здоровье и поэтому меня это не напрягает. Я очень много ездила и прежде, и я нормально переношу совершенно и полёты, и поэтому меня это не напрягает.

«У меня внутреннее чувство, что то, что я когда-то получила, я сейчас отдаю». Врач Алейникова о работе в центре Димы Рогачёва

И моя задача заключается в том, что я езжу по регионам России, делаю аудит, говорю о том, что у них не так, что нужно сделать, встречаюсь с руководством там, с министерством здравоохранения той или иной области. Читаю какие-то лекции, смотрю пациентов.

И тем самым у меня внутреннее такое позитивное чувство, что то, что я когда-то получила, я сейчас отдаю. Республика малая наша. Мы всех детей фактически забираем, то есть здесь всё хорошо организовано. И вот это такая миссия, я для себя её, наверное, придумала, что вот ездить и отдавать то, чему сама научилась.

Вот сейчас я, например, приехала из Самары. Чудесный город – должна Вам сказать! До этого я была в Грозном. До Грозного это была Пермь. И самый первый город, который я посетила – это Астрахань. Вот такая география моей теперешней ещё дополнительной работы.

Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:

– как стала педиатром-онкогематологом из-за умершей девочки

– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями

– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал

Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Ольга Алейникова

 
Теги: Минск
 
 
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Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». «Политковский в 1989 году приехал в Минск». Как программа «Взгляд» помогла создать детский...
 
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