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«У меня внутреннее чувство, что то, что я когда-то получила, я сейчас отдаю». Врач Алейникова о работе в центре Димы Рогачёва
Источник материала: СТВ
Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
И тут подвернулась такая хорошая работа. И я в центре Димы Рогачёва работаю в отделе регионов, научным руководителем отдела регионов. Вот следующим регионом будет Архангельск. Давно мечтала попасть на северный России. Во всяком случае, мне пока здоровье позволяет. Потому что когда это уже будет невозможно, это, конечно, никаких перелётов, никаких таких поездок – нужно будет их ограничить. Но на сегодня я пока не жалуюсь на своё здоровье и поэтому меня это не напрягает. Я очень много ездила и прежде, и я нормально переношу совершенно и полёты, и поэтому меня это не напрягает.
И моя задача заключается в том, что я езжу по регионам России, делаю аудит, говорю о том, что у них не так, что нужно сделать, встречаюсь с руководством там, с министерством здравоохранения той или иной области. Читаю какие-то лекции, смотрю пациентов.
Вот сейчас я, например, приехала из Самары. Чудесный город – должна Вам сказать! До этого я была в Грозном. До Грозного это была Пермь. И самый первый город, который я посетила – это Астрахань. Вот такая география моей теперешней ещё дополнительной работы.
Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:
– как стала педиатром-онкогематологом из-за умершей девочки
– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями
– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал
Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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«У меня внутреннее чувство, что то, что я когда-то получила, я сейчас отдаю». Врач Алейникова о работе в центре Димы Рогачёва
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