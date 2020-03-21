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«Пример чистоты, искренности, обращённости к заботам и делам сотен тысяч прихожан». Митрополиту Филарету – 85
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Владыке Филарету – многие лета. 21 марта у Героя Беларуси и самого известного архипастыря Белорусской православной церкви юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 85-летием. Сегодня в Экзархате владыка лично принимал поздравления.
Многолетие владыке Филарету, что называется, едиными устами и единым сердцем звучит во всей полноте. К Богу святитель пришел, когда голос Церкви в атеистическом государстве звучал в тон пианисиммо – едва слышно.
Выходцу из семьи московских интеллигентов еще в школе пророчили карьеру дипломата, и он им стал – только в рясе. Филарет отвечал за внешние связи Патриархии. Пути Господни неисповедимы – и этот опыт пригодился уже в выстраивании отношений с номенклатурой Советской Белоруссии.
Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:
Евгений Пустовой, корреспондент:
Первый ступенька его церковного служения – иподьяконство у Патриарха Алексия – представителя золотого поколения духовенства. Тогда будущий святитель и напитался верными идеалами православия. Даже невоцерковленные люди отмечали порядочность церковного сановника.
Верила паства, и... Нонсенс: духовное лицо становится депутатом Верховного Совета. Фирменный бас Экзарха одинаково значимо и уверено звучал и в Овальном зале, и с солеи Минской кафедры. Понятные от сердца проповеди святителя многих привели к Богу.
Евгений Громыко, заместитель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Более полувека в святительском сане, 35 лет – служению Белорусскому Экзархату. Святитель восстанавливал святыни и отношения церкви с государством.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
С его благословения зазвучали колокола над шедевром сакральной архитектуры – Всехсвятским храмом. Церковь и государство идут нога в ногу, а Президент и Митрополит Филарет – близкие друзья. Судьбы похожи. На их плечах крест восстановления светской и духовной жизни страны. В эти годы воссоздан крест Евфросиньи Полоцкой – духовный символ Беларуси.
За годы служения церкви, стране и людям владыка Филарет увеличил число храмов в пять раз, инициатива святителя – учреждение Дня памяти белорусских святых. Именно в храме в честь наших прославленных в лике земляков в последние годы служит и молится белорусский архипастырь. И сегодня здесь Митрополит принимал многочисленные поздравления. Светские власти, сонм церковного священноначалия, люди которые пришли по велению сердца.
Евгений Пустовой:
В окружении рассказывали: когда один из богатых спонсоров предложил владыке Филарету дорогостоящий автомобиль, он попросту от него отказался, мол, люди неправильно поймут.
Сейчас у владыки тихий молитвенный подвиг. А все его добрые дела еще откроет Бог и история. Хотя уже сейчас он стал патриархом белорусского народа. Это не сан, это величина личности Филарета.
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«Пример чистоты, искренности, обращённости к заботам и делам сотен тысяч прихожан». Митрополиту Филарету – 85
Новости Беларуси. Владыке Филарету – многие лета. 21 марта у Героя Беларуси и самого известного архипастыря Белорусской православной церкви юбилей, сообщили в...
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