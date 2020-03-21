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В Минске столкнулись Hyundai и Harley-Davidson. Видео аварии

21.03.2020 22:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоцикл и легковушка столкнулись в Минске, инцидент попал в объектив видеорегистратора.

— 31-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson двигался по встречной полосе местного проезда со стороны улицы Кнорина в направлении Логойского тракта и совершил столкновение с Hyundai, который выезжал с парковки. После этого мотоцикл врезался в стоящий у края проезжей части Volkswagen, — рассказали в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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