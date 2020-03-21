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«Сама хожу на данные презентации посмотреть, какие нарушения есть». Как минские юристы оспаривают договора о покупках по завышенным ценам
Источник материала: СТВ
О правах потребителей говорили в программе
Многие жители Минска невольно сталкиваются с навязчивыми звонками с предложением посетить презентацию того или иного товара. Как защитить свои права?
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Потому что это не только презентации. За прошлый год были случаи, когда потребителям навязывали ремонт окон, замену дверей. Они представляются работниками ЖЭС, и люди доверяют этим организациям и, не глядя, подписывают документ, в котором прописаны, действительно, большие суммы. И пенсионеры попадают в сложную ситуацию. Поэтому людям нужно быть очень внимательными и бдительными.
Как отличить этот агрессивный маркетинг от мошенничества?
Дарина Гулюта:
Если они подписали этот договор, значит, они видели эту сумму.
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«Сама хожу на данные презентации посмотреть, какие нарушения есть». Как минские юристы оспаривают договора о покупках по завышенным ценам
О правах потребителей говорили в программе «Большой город». Многие жители Минска невольно сталкиваются с навязчивыми звонками с предложением посетить...
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