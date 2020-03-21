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В Беларуси инвалидам и одиноким пожилым людям будут помогать с доставкой продуктов и лекарств. Куда позвонить?

21.03.2020 21:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В условиях сложной эпидемиологической обстановки пожилым людям рекомендовано избегать посещения массовых мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этой связи помощь по доставке продуктов и лекарств одиноким гражданам и инвалидам готова оказать социальная служба.

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Обратиться за такой помощью можно в центры соцобслуживания. Помогать будут как работники, так и волонтеры. О проблемных ситуациях, а также предложениях по совершенствованию этой работы можно сообщить в Министерство труда или территориальные комитеты.

В Беларуси инвалидам и одиноким пожилым людям будут помогать с доставкой продуктов и лекарств. Куда позвонить?

Кроме того, для информационной помощи пожилым людям Белорусский республиканский союз молодежи организовал работу горячих телефонных линий. Звонки принимаются ежедневно кроме воскресенья.

По данным Министерства труда, в Беларуси насчитывается 830 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов, из них почти у 160 тысяч нет близких.

В Беларуси инвалидам и одиноким пожилым людям будут помогать с доставкой продуктов и лекарств. Куда позвонить?

 

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Новости Беларуси. В условиях сложной эпидемиологической обстановки пожилым людям рекомендовано избегать посещения массовых мест, сообщили в программе Новости «24...
 
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