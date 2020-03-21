Жуковский о победе «Ислочи» над «Неманом» в ЧБ: «Довольны победой – это самое главное»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Матчами на стадионах в Витебске и Минске продолжился первый тур «Беларусбанк – высшей лиги – 2020», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В столице «Ислочь» принимала «Неман».

В первом тайме команды имели несколько хороших возможностей, чтобы выйти вперед, но реализовать эти моменты у клубов не получилось. Однако под занавес 45-минутки гродненцы остались в меньшинстве. За две желтые карточки был удален сербский полузащитник Зоран Марушич.





После перерыва «волки» завладели мячом и принялись наседать на ворота гостей. Удача улыбнулась «Ислочи» на 88-й минуте: Януш сделал скидку на Янсане, а тот, обработав мяч, дальним ударом поразил ворота «Немана» – 1:0. Этот счет и сохранился до финального свистка.





Виталий Жуковский, главный тренер ФК «Ислочь»:

Довольны победой – это самое главное. Видно, что команда очень сильно хотела победить, они большие молодцы. Наверное, Янсане провел не самый яркий свой матч, но главный гол он забил.

Сезон длинный – 30 игр, надо за собой смотреть и набирать свои очки.

Отметим, что уже был забит и первый автогол нового сезона «Беларусбанк – вышей лиги». В матче «Витебск» – «Городея» мяч в в свои ворота срезал защитник «сахарных» Дмитрий Игнатенко. Эта ошибка и помогла выиграть «северянам».



