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На ровном месте... Загадочное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Бресте

21.03.2020 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства ДТП выясняются, пока предположений нет, может быть водителю стало плохо.

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Потребовалась помощь медиков.

На ровном месте... Загадочное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Бресте
 На ровном месте... Загадочное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Бресте

ДТП произошло сегодня, 21 марта 2020 года на ул. Октябрьской революции в Бресте.

На ровном месте... Загадочное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Бресте
 На ровном месте... Загадочное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  Обстоятельства ДТП выясняются, пока предположений нет, может быть водителю стало плохо. Потребовалась помощь медиков. ДТП произошло сегодня, 21 марта 2020 года на...
 
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