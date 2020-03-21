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На ровном месте... Загадочное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Бресте
21.03.2020 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства ДТП выясняются, пока предположений нет, может быть водителю стало плохо.
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Потребовалась помощь медиков.
ДТП произошло сегодня, 21 марта 2020 года на ул. Октябрьской революции в Бресте.
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