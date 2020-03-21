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«Не так просто было, как кажется по счёту». Команда Президента уверенно обыграла хоккеистов Брестской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси успешно завершила первый этап XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Свою шестую викторию подряд дружина главы государства одержала 21 марта на площадке Ледового дворца в Барановичах, обыграв хоккеистов Брестской области. На протяжении всей встречи гости имели игровое преимущество, которое смогли воплотить в заброшенные шайбы. Дважды в поединке отличились Олег Антоненко и Андрей Михалев. По голу на свой счет записали Андрей Глебов, Ярослав Чуприс, Степан Пономорев и Дмитрий Мелешко. Итоговый счет – 8:2 в пользу команды Президента Республики Беларусь.
Отметим, что лучшими игроками по итогу матча стали: у хозяев – Вадим Бойко, а у победителей – Николай Лукашенко, у которого три голевые передачи. Таким образом, хоккейная команда Президента набрала 12 очков из 12 возможных и заняла первое место в турнирной таблице.
Степан Пономорев, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Дмитрий Мелешко, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Хоккейная команда Президента Беларуси 10 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, по одному титулу у хоккеистов Гомельской и Минской областей.
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«Не так просто было, как кажется по счёту». Команда Президента уверенно обыграла хоккеистов Брестской области
Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси успешно завершила первый этап XIII Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского...
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