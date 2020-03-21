Чтобы вода стала чище: как в Лиде решают вопрос с модернизацией устаревших очистных сооружений

Источник материала: Lida.Info





Сегодня, чтобы сделать замеры химического состава сточных вод, поступающих на очистные сооружения города Лиды, специалистам приходится брать пробы лично. Но совсем скоро такие процедуры будут здесь проходить в автоматическом режиме. Ныне реконструкция находится в активной фазе: постройка с полувековой историей нуждается в ней уже давно. В вопросах водоочистки разбиралась корреспондент «Рэспублiкi» .

Курс на перевооружение

Объемы сточных вод, с которыми сегодня ежесуточно способны справиться очистные сооружения производства водопроводно-канализационного хозяйства Лидского ГУП ЖКХ, — это максимум 28 000 кубических метров. Начальник этой организации Юрий Берцевич рассказывает:

— Этого катастрофически мало, ведь в среднем объем сточных и других вод, поступающих сюда, превышает 30 000 кубометров, а с учетом паводковых и дождевых вод цифра повышается до 45 000.

Качественный состав поступающего стока в сравнении с запроектированным повысился почти вдвое — все это не могло не сказаться на качестве очистки. Кроме того, как уточняет инженер-технолог Елена Михновец, с 2012 года в стране в соответствии с международными требованиями изменились нормы по очистке стоков:

— Старые технологии с этими требованиями уже не справляются. Но, надо признать, это проблема не только Лиды, а в целом устаревшего оборудования и технологий водоканалов страны.



Чтобы соответствовать требованиям, необходимо было подумать о модернизации и реконструкции. Но где взять средства на дорогостоящие проекты? Решение, вспоминает Юрий Берцевич, пришло около пяти лет назад.

— Именно тогда Министерство жилищно-коммунального хозяйства приняло программу по водному сектору, которая предусматривает финансирование, в том числе за счет кредитных источников международных финансовых учреждений. Система водоотведения города Лиды включена в инвестпрограмму по водному сектору, финансируемую Европейским банком реконструкции и развития.





Программа работает с 2015 года. Что в планах? Установка новых решеток, строительство сливной станции, реконструкция песколовок, первичных отстойников, аэротенков с выделением зон нитрификации и денитрификации, вторичных отстойников, строительство дополнительных аэротенков и вторичного отстойника, закупка воздуходувок и автоматизация процессов очистки сточных вод.

— Но всему этому предшествовала большая подготовительная работа, — говорит Юрий Берцевич. — От технико-экономического обоснования реконструкции, полного анализа ситуации до подписания кредитных соглашений. На сегодня технический консультант подготовил базовый проект, и мы смогли объявить тендер по выбору генподрядчика на реконструкцию. Надеемся определить его уже в апреле. По дорожной карте реконструкцию очистных сооружений завершим за три года.

Что планируется изменить? Первое и самое главное, отмечает Елена Михновец, — это увеличение максимальной мощности сооружений до 46 000 кубометров, а средняя производительность составит 33 500 кубометров.

— Этого будет достаточно, чтобы справиться с любой ситуацией. Все заявленные цифры не случайны: каждая выверена и просчитана, в том числе с учетом развития города на перспективу. Конечно, мы хотим также решить проблему с очисткой воды, учтя требования по биогенным элементам. Процессы будут автоматизированными, и ситуацию можно будет отслеживать с монитора компьютера в режиме онлайн, — говорит Елена Михновец.

В долгосрочной перспективе будет решена проблема и с иловыми осадками: планируется построить биогазовую установку, которая, кроме того, поможет предприятию в будущем сэкономить на электричестве.

От локального к глобальному

Но реконструкцией только одного предприятия, даже самой лучшей, проблему очистки вод не решить, если к ней не подключится один из главных загрязнителей — промышленность. Ведь на сегодня только в Лиде около 30 процентов стоков принадлежит предприятиям города. Более того, по словам Елены Михновец, большая часть этих предприятий не имеет локальных очистных сооружений, а те, что есть, современным требованиям безопасности соответствуют мало. Однако и эта проблема выходит за рамки одного города.

К счастью, уже сегодня в регионе все вновь строящиеся предприятия (это политика и водоканала, и в целом местных властей) должны включать в себя локальные очистные мощности. Если этого не делать, говорят специалисты, затраты на очистку общегородских стоков увеличатся, а поставленная задача решена не будет.

Однако очевидно, что строительство локальных очистных сооружений — вопрос не одного дня. Поэтому, отмечает Юрий Берцевич, установлены определенные сроки для решения этой проблемы, и они отслеживаются райисполкомом и ЛГУП ЖКХ.