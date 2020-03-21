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Чтобы вода стала чище: как в Лиде решают вопрос с модернизацией устаревших очистных сооружений

24.03.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Чтобы вода стала чище: как в Лиде решают вопрос с модернизацией устаревших очистных сооружений

Сегодня, чтобы сделать замеры химического состава сточных вод, поступающих на очистные сооружения города Лиды, специалистам приходится брать пробы лично. Но совсем скоро такие процедуры будут здесь проходить в автоматическом режиме. Ныне реконструкция находится в активной фазе: постройка с полувековой историей нуждается в ней уже давно. В вопросах водоочистки разбиралась корреспондент «Рэспублiкi».

Курс на перевооружение

Объемы сточных вод, с которыми сегодня ежесуточно способны справиться очистные сооружения производства водопроводно-канализационного хозяйства Лидского ГУП ЖКХ, — это максимум 28 000 кубических метров. Начальник этой организации Юрий Берцевич рассказывает:

— Этого катастрофически мало, ведь в среднем объем сточных и других вод, поступающих сюда, превышает 30 000 кубометров, а с учетом паводковых и дождевых вод цифра повышается до 45 000.

Качественный состав поступающего стока в сравнении с запроектированным повысился почти вдвое — все это не могло не сказаться на качестве очистки. Кроме того, как уточняет инженер-технолог Елена Михновец, с 2012 года в стране в соответствии с международными требованиями изменились нормы по очистке стоков:

— Старые технологии с этими требованиями уже не справляются. Но, надо признать, это проблема не только Лиды, а в целом устаревшего оборудования и технологий водоканалов страны.

Чтобы соответствовать требованиям, необходимо было подумать о модернизации и реконструкции. Но где взять средства на дорогостоящие проекты? Решение, вспоминает Юрий Берцевич, пришло около пяти лет назад.

— Именно тогда Министерство жилищно-коммунального хозяйства приняло программу по водному сектору, которая предусматривает финансирование, в том числе за счет кредитных источников международных финансовых учреждений. Система водоотведения города Лиды включена в инвестпрограмму по водному сектору, финансируемую Европейским банком реконструкции и развития.

Чтобы вода стала чище: как в Лиде решают вопрос с модернизацией устаревших очистных сооружений

Программа работает с 2015 года. Что в планах? Установка новых решеток, строительство сливной станции, реконструкция песколовок, первичных отстойников, аэротенков с выделением зон нитрификации и денитрификации, вторичных отстойников, строительство дополнительных аэротенков и вторичного отстойника, закупка воздуходувок и автоматизация процессов очистки сточных вод.

— Но всему этому предшествовала большая подготовительная работа, —  говорит Юрий Берцевич. — От технико-экономического обоснования реконструкции, полного анализа ситуации до подписания кредитных соглашений. На сегодня технический консультант подготовил базовый проект, и мы смогли объявить тендер по выбору генподрядчика на реконструкцию. Надеемся определить его уже в апреле. По дорожной карте реконструкцию очистных сооружений завершим за три года.

Что планируется изменить? Первое и самое главное, отмечает Елена Михновец, — это увеличение максимальной мощности сооружений до 46 000 кубометров, а средняя производительность составит 33 500 кубометров.

— Этого будет достаточно, чтобы справиться с любой ситуацией. Все заявленные цифры не случайны: каждая выверена и просчитана, в том числе с учетом развития города на перспективу. Конечно, мы хотим также решить проблему с очисткой воды, учтя требования по биогенным элементам. Процессы будут автоматизированными, и ситуацию можно будет отслеживать с монитора компьютера в режиме онлайн, — говорит Елена Михновец.

В долгосрочной перспективе будет решена проблема и с иловыми осадками: планируется построить биогазовую установку, которая, кроме того, поможет предприятию в будущем сэкономить на электричестве.

От локального к глобальному

Но реконструкцией только одного предприятия, даже самой лучшей, проблему очистки вод не решить, если к ней не подключится один из главных загрязнителей — промышленность. Ведь на сегодня только в Лиде около 30 процентов стоков принадлежит предприятиям города. Более того, по словам Елены Михновец, большая часть этих предприятий не имеет локальных очистных сооружений, а те, что есть, современным требованиям безопасности соответствуют мало. Однако и эта проблема выходит за рамки одного города.

К счастью, уже сегодня в регионе все вновь строящиеся предприятия (это политика и водоканала, и в целом местных властей) должны включать в себя локальные очистные мощности. Если этого не делать, говорят специалисты, затраты на очистку общегородских стоков увеличатся, а поставленная задача решена не будет.

Однако очевидно, что строительство локальных очистных сооружений — вопрос не одного дня. Поэтому, отмечает Юрий Берцевич, установлены определенные сроки для решения этой проблемы, и они отслеживаются райисполкомом и ЛГУП ЖКХ.

 
 
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Сегодня, чтобы сделать замеры химического состава сточных вод, поступающих на очистные сооружения города Лиды, специалистам приходится брать пробы лично. Но...
 

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