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Гродненской молодежи предлагают узнать о возможностях трудоустройства на летнее время и заполнить анкету по QR-коду

21.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненской молодежи предлагают узнать о возможностях трудоустройства на летнее время и заполнить анкету по QR-коду

В Гродно акция «Выбираем студотряд!» проходит под слоганом #Працуем_разам!

В штабах трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений высшего и среднего специального образования можно узнать о возможностях трудоустройства в составе студенческих отрядов.

Гродненской молодежи предлагают узнать о возможностях трудоустройства на летнее время и заполнить анкету по QR-коду

Здесь развернули свою работу информационные площадки с рекламными стендами, выставками достижений конкурса «Трудовой семестр», презентацией опыта работы в студенческих отрядах.

Гродненской молодежи предлагают узнать о возможностях трудоустройства на летнее время и заполнить анкету по QR-коду

Студентам и учащимся предлагают заполнить анкету-заявление, а также ознакомиться с вакансиями предприятий и организаций на трудовое лето 2020 года. Каждый желающий может пройти регистрацию кандидата в студенческие отряды, заполнив анкету по QR-коду.

Гродненской молодежи предлагают узнать о возможностях трудоустройства на летнее время и заполнить анкету по QR-коду

– Молодежи Гродно будет представлена возможность поработать в составе отрядов различных профилей: сельскохозяйственного, строительного, педагогического, производственного, экологического, сервисного и медицинского. В 2019 году было сформировано и действовало 93 студотряда, в которых отработали 1193 человека, – рассказала второй секретарь Гродненского городского комитета ОО «БРСМ» Анна Киселевская. – Решением Гродненского областного исполнительного комитета утвержден перечень объектов, видов работ и количество человек для студенческих отрядов на 2020 год. Он содержит предложения по 47 объектам на общее количество 1171 рабочее место.

Акция «Выбираем студотряд!» продлится по июль текущего года. Во время нее сформируют базы данных желающих трудоустроиться, проведут договорную компанию с предприятиями и организациями, реализуют трудовую акцию «ТрудКрут».

Гродненской молодежи предлагают узнать о возможностях трудоустройства на летнее время и заполнить анкету по QR-коду

Подать заявку в студенческий отряд и обратиться за дополнительной информацией можно в территориальный штаб студенческих отрядов Гродненской городской организации Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (пл. Тізенгауза, 4-15), тел. 62-07-65, а также подробную информацию о деятельности студенческих отрядов можно прочитать в группе «Гродненские студенческие отряды» https://vk.com/studatrad социальной сети ВКонтакте.

Гродненской молодежи предлагают узнать о возможностях трудоустройства на летнее время и заполнить анкету по QR-коду

Справочно:

В 2019 году строительные отряды работали на таких социально-значимых объектах, как Белорусская атомная электростанция, реконструкции и ремонт трассы М6, дорожного полотна в городе Гродно, образовательных объектов средних школ №16 и №41, и это еще не весь фронт работы бойцов.

Бойцы сервисного направления стали частью большой команды продавцов и кассиров, консультантов во время проведения вступительных компаний и ЦТ, мерчендайзеров и работников по обслуживанию водоизмерительных приборов, аниматоров и работников по уходу за животными и наведению порядка на улицах города.

Фото: из группы ВКонтакте «Гродненские студенческие отряды»

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно акция «Выбираем студотряд!» проходит под слоганом #Працуем_разам! В штабах трудовых дел первичных организаций ОО «БРСМ» учреждений высшего и среднего...
 
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