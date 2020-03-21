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На День Воли белорусские военные проведут совместные учения с поляками

21.03.2020 20:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На следующей неделе белорусские военные проведут новые учения с коллегами из страны, которая является членом НATO. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

В рамках подготовки к обеспечению воздушной безопасности во время проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Беларуси и Латвии и Европейских игр в 2023 году в Польше 25 марта состоится совместная тренировка ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и Воздушных Сил Польши по обмену информацией о полетах воздушных судов.


Напомним, что также в марте на полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады прошли совместные белорусско-британские учения «Зимний партизан». В их рамках велась подготовка белорусских миротворцев.
 
 
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На следующей неделе белорусские военные проведут новые учения с коллегами из страны, которая является членом НATO. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.
 
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