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В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

22.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов от всей души поздравляют вас с профессиональным праздником!

День работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства отмечают люди разных профессий и сфер деятельности, но объединяет их одно — они делают нашу жизнь комфортной, удобной и уютной.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие населения, его настроение и атмосфера жизни города в целом. Вы несете ответственность за эксплуатацию жилищного фонда, от вас зависит не только уют в наших домах, но и бесперебойная работа предприятий и учреждений, больниц, школ, детских садов.

Дорогие друзья! Примите слова признательности за ваш нелегкий труд и пожелания успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо родного района!

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и хорошего праздничного настроения!

Несвижский районный исполнительный комитет.

Несвижский районный Совет депутатов.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые коллеги и ветераны труда!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения во многом определяет социальное самочувствие людей. От вашего добросовестного труда, профессионализма и ответственности зависят комфорт и благополучие тысяч людей и в конечном итоге — качество жизни наших граждан.

Для нас давно стали привычными коммунальные блага, и порой мы не задумываемся, какой ценой достается стабильная работа большого и разветвленного коммунального хозяйства. На плечах работников коммунальной сферы лежит огромный груз ответственности за жизнь всего района, их работа всегда на виду, каждый ежедневно и ежечасно ощущает и оценивает ее результаты.

Примите искреннюю благодарность за вашу повседневную работу и вклад в развитие и дальнейшее благоустройство нашего района и города Несвижа. От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, стабильности, благополучия и успеха в вашей непростой, но такой нужной людям работе!

С уважением дирекция, профсоюзный комитет

УП «Несвижское ЖКХ».

 


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В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания...
 
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